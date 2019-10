Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 78 del 1 ottobre 2019 un Concorso pubblico per insegnante scuole d'infanzia. Il testo è consultabile anche sul sito del Comune di Brescia. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data del 29 ottobre corrente anno. Le prove d'esame si svolgeranno nel medesimo giorno, ovvero il 12 novembre a partire dalle ore 9:00. Di seguito tutti i dettagli.

Nuovo Concorso insegnanti scuola infanzia a Brescia: contratto a tempo indeterminato

Si apre un nuovo Concorso volto all'assunzione di 4 insegnanti scuole dell'infanzia per l'insegnamento della religione cattolica. 2 posti saranno riservati a docenti che copriranno 24 ore settimanali e con un contratto di lavoro part-time, mentre altri due posti andranno ad insegnanti che lavoreranno 21 ore alla settimana, sempre con contratto part-time. Tutte le assunzioni saranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti per il Concorso insegnanti

Tra i requisiti è necessario essere in possesso di un contratto di lavoro successivo al 28 agosto 2015 in qualità di insegnante di religione presso le scuole dell'infanzia del Comune di Brescia. Inoltre, i candidati interessati devono aver maturato almeno 3 anni di insegnamento (anche non continuativo negli ultimi otto anni) al 31 dicembre 2017 nella medesima sede.

Altri requisiti richiesti per il concorso sono ovviamente il possesso di uno dei titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica, Come previsto dal d.p.r 175 del 2012 o i titoli di studio necessari e abilitativi per la professione. Titoli e requisiti, sia generali che specifici, sono a disposizione del candidato sia sul sito del Comune di Brescia che sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2019.

Concorso insegnante infanzia: candidature, date esami e scadenza

Per partecipare al concorso, il candidato dovrà presentare il modulo allegato al bando, oltre a tutti i documenti richiesti, secondo le modalità previste entro il 29 ottobre 2019. La candidatura e relativa documentazione si può inviare tramite PEC agli indirizzi indicati dei siti di riferimento, oppure con posta raccomandata, o ancora consegnandola direttamente all'Ufficio assunzioni del Comune di brescia.

Tutti gli avvisi concernenti l'ammissione al concorso e i risultati verranno pubblicati in tempo utile sul sito indicato, nella sezione Concorsi attivi. Si ricorda che il candidato che non si presenti ad una delle prove di esame programmate comporta l'esclusione. Il 12 novembre 2019 si terrà la prova scritta. I candidati dovranno recarsi all'ufficio assunzioni del Comune di Brescia. Sempre lo stesso giorno, alle ore 15 e nella medesima sede, si svolgeranno le prove orali per il Concorso insegnante Scuola infanzia a tempo indeterminato.