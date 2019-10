Il gruppo Ikea, fondato in Svezia ed impegnato da anni nella commercializzazione di arredi e complementi per casa e giardino, ricerca da Nord a Sud nuove risorse lavorative da inserire nei tanti store aperti in tutta Italia. Tra i vari requisiti essenziali spiccano ottime doti comunicative, commerciali e predisposizione nei confronti dei clienti.

Ikea: opportunità di lavoro a tempo pieno e part-time

Ikea, ormai leader nella vendita di arredi e progettazioni per ogni stanza della casa, ricerca attualmente svariate risorse lavorative da inserire nei suoi tanti punti vendita distribuiti in tutta Italia.

I principali profili professionali ricercati (insieme a questi elencati tanti altri) sono di diversa tipologia.

Customer relation stage: l'obiettivo principale del candidato sarà creare un rapporto di fiducia con i clienti, ovvero favorire una vera e proprio fidelizzazione capace di invogliare l'acquirente ad esplorare sempre più frequentemente gli store Ikea. A ciò si aggiunge un ottima predisposizione verso il cliente, sapendo cogliere e soddisfare le sue aspettative, sviluppando così un'esperienza d'acquisto utile e vantaggiosa.

Tra i requisiti indispensabili: ottime doti comunicative, ottima predisposizione al cliente e capacità di soddisfare le sue richieste. La risorsa scelta inizialmente sarà affiancata da un tutor, che principalmente gli mostrerà come migliorare la comunicazione con i clienti all'interno del negozio con strumenti ed analisi dei bisogni dei clienti. La tipologia contrattuale stipulata sarà full time. La sede di lavoro è Milano (San Giuliano).

Ciascun interessato potrà candidarsi a tale posizione lavorativa entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2019.

Reparto ristorazione part- time: la risorsa sarà impegnata in attività di ristorazione, controllando la merce e il suo prezzario in un ambiente di lavoro ordinato e pulito. I requisiti indispensabili richiesti dall'azienda sono: propensione e dinamicità verso le vendite e i clienti; aver maturato esperienza di servizio verso la clientela rappresenterà titolo preferenziale.

Il contratto di lavoro previsto sarà part time. La scadenza per potersi candidare al suindicato profilo professionale è prevista fino al giorno 5 ottobre 2019. Il luogo di lavoro è Bologna.

Stage Interior Design: le responsabilità del candidato scelto saranno l'organizzazione e la gestione dei vari ambienti, proponendo soluzioni sempre nuove nella distribuzione interna degli ambienti e creando anche soluzioni visive capaci di cogliere l'attenzione del consumatore.

I requisiti per la candidatura sono: titolo di studio in Interior Design o Architettura, ottime doti comunicative, commerciali e pensiero creativo. La tipologia contrattuale sarà a tempo pieno, con possibilità di candidarsi entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2019. La sede di lavoro è Salerno.

Sales e Commercial: la risorsa sarà impegnata al reparto vendita e commerciale a contatto con i clienti e/o risolvendo in maniera pratica qualsiasi richiesta.

Per tale posizione aperta l'unico requisito richiesto è la forte propensione verso le persone, ossia possibili clienti, con ottime doti comunicative e commerciali. Il contratto di lavoro sarà part time. Ciascun soggetto potrà candidarsi spontaneamente per tale profilo ricercato, entro il giorno 24 novembre 2019. Il luogo di lavoro è Napoli (Afrogola).

Gruppo Ikea, come inviare la candidatura online

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Ikea, visionando tutte le posizioni aperte e i loro dettagli, occorre recarsi sul sito web di Ikea e, nella sezione Lavora con noi, cliccare il tasto Opportunità di lavoro: si aprirà così un format dove poter inserire dati quali paese, sede lavorativa, area di lavoro e tipologia contrattuale e successivamente avere i dettagli delle varie posizioni aperte cliccando il tasto candidati ora (in alto a destra). Occorre poi allegare il Curriculum Vitae (previa registrazione) seguendo le indicazione fornite dal sito, con lettera di accompagnamento. Sarà inviata notifica quando l'azienda riceverà la candidatura, con conseguente risposta entro i 30 giorni successivi.