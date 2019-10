Attraverso la notifica del 28 ottobre 2019, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha confermato l'inizio della prima fase di accertamento di esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero. L'avviso pubblicato nel portale dell'Inps spiega che Citibank ha avviato il processo di recapito della lettera esplicativa e del modulo di attestazione ai pensionati residenti in:

Africa,

Oceania ed Europa,

a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’Est Europa.

Nella lettera è precisato che la restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita dovrà avvenire entro e non oltre il 13 febbraio 2020.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale data, il pagamento della rata di marzo verrà erogato in contanti presso uno degli sportelli Western Union.

In questo caso la riscossione dovrà avvenire entro il 19 marzo, pena la sospensione dei pagamenti a partire dal mese di aprile.

Modulo di attestazione dell'esistenza in vita

Ogni anno il pensionato residente all’estero riceve un plico da parte di Citibank contenente il modulo di accertamento e le sue istruzioni di compilazione: all'interno della lettera è presente una lista dei testimoni accettabili, ovvero, una lista di persone adibite a confermare l'esistenza in vita del pensionato.

Il personale adibito può essere:

un rappresentante di un’ambasciata;

un rappresentante del consolato italiano;

un’autorità locale abilitata all'autenticazione.

Per poter avviare la pratica occorre allegare al modulo una fotocopia di un documento d’identità del pensionato con foto, una fotocopia della prima pagina dell’estratto conto bancario recente e/o una fotocopia di un'utenza intestata al pensionato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

L'Istituto ricorda che il modulo è personalizzato, dunque, ogni pensionato dovrà utilizzare il modulo ricevuto da Citibank. In caso di errore di compilazione o smarrimento occorrerà contattare il servizio clienti Citibank per poter richiedere un duplicato.

Patronati

L'Inps a partire dall'anno 2015, ha messo a disposizione una lista di operatori dei patronati che rientrano fra i soggetti abilitati alla compilazione e attestazione del modello, questi soggetti sono abilitati ad effettuare l’attestazione mediante l’utilizzo di uno specifico portale messo a disposizione da Citibank.

La stessa modalità di trasmissione è stata resa disponibile per i funzionari delle rappresentanze diplomatiche italiane. Questo servizio è disponibile per i seguenti Paesi: Canada, Australia, Stati Uniti e Regno Unito.

Per particolari situazioni soggettive in cui il pensionato si trova in condizioni di infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora, che si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e quindi impossibilitato a fornire l'attestazione dell'esistenza in vita secondo le modalità riportate nella lettera, lo stesso avrà la possibilità di ricorrere a modalità alternative contattando il servizio di assistenza di Citibank.