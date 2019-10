Nuove assunzioni in Poste italiane grazie agli effetti delle Pensioni anticipate con Quota 100 che, insieme al reddito di cittadinanza, costituiscono una delle misure simbolo del precedente governo gialloverde la cui sperimentazione sarà confermata con la legge di Bilancio 2020 dall’attuale Esecutivo. Sul punto si è soffermato oggi, intervenendo a Roma all’iniziativa “Sindaci d'Italia” promossa da Poste italiane, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo.

Pensioni e lavoro, nuovo intervento del ministro Catalfo

L’esponente del governo giallorosso, dopo aver parlato dell’aiuto che le Poste italiane danno in particolare ai cittadini che risiedono nelle aree interne del Paese, ha parlato delle nuove assunzioni in programma che in gran parte possono concretizzarsi per via delle uscite anticipate dal lavoro di molti dipendenti che hanno scelto la Quota 100 che prevede, com’è noto, l’accesso al trattamento previdenziale a partire da 62 anni con 38 anni di contributi.

“Un passo concreto – ha detto il ministro pentastellato parlando dell’impegno di Poste italiane sul fronte del lavoro - arriva dalle circa 7mila nuove assunzioni di giovani che Poste ha programmato e che in larga parte – ha sottolineato - scaturiscono dal turnover di Quota 100”. L’obiettivo dei nuovi posti di lavoro è tra quelli che si prefiggeva il precedente esecutivo gialloverde istituendo la Quota 100.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni Offerte Di Lavoro

Obiettivo che però, a parte qualche caso, non è stato centrato, come ha ammesso nelle scorse settimane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, perché le misura è stata richiesta, come certificano i dati diffusi dall’Inps, da un numero inferiore di persone rispetto a quelle originariamente previste e per le quali erano state stanziate apposite risorse nella passata legge di Bilancio.

‘Nuova famiglia grazie a Poste e a Quota 100 nei piccoli Comuni’

Nel caso delle Poste italiane però la Quota 100 starebbe funzionando, secondo la ricostruzione fatta oggi dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e rilanciata dalle agenzie di stampa.

Tanti dei nuovi assunti delle Poste andranno a lavorare nelle aree interne d’Italia oltre che nelle grandi città. “Probabilmente – ha spiegato Nunzia Catalfo - molti dei neo assunti andranno ad animare proprio gli uffici postali dei piccoli Comuni”. Si rivitalizzeranno dunque con nuovi ingressi di giovani gli uffici postali dei piccoli paesi italiani rappresentanti oggi all’evento “Sindaci d'Italia” dai primi cittadini.

“Una nuova famiglia potrà nascere e crescere – ha concluso il ministro del Lavoro - grazie a Poste e a Quota 100 nei piccoli Comuni".