Ruotano ancora polemiche attorno al meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega. Dopo le dichiarazioni del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sugli eventuali emendamenti da presentare in Parlamento, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia avrebbe innalzato le critiche sul comportamento di Italia Viva.

Boccia contro Italia Viva: 'Comportamento scorretto'

"Se l'obiettivo di Italia Viva è provare a danneggiare il Partito Democratico, non glielo permetteremo, ma saremo duri", ha affermato lo stesso Boccia lasciando trasparire le intenzioni dell'esecutivo giallo-rosso di tenere duro sulle misure introdotte nella nuova Legge di Bilancio.

Come riporta il quotidiano "Il Messaggero", entro la prossima settimana il testo della manovra finanziaria dovrebbe approdare in Parlamento e di certo non verrà cambiato. "Nel momento in cui decidi di cancellare Quota 100 non in Consiglio dei Ministri, dove hai dato l'approvazione, ma lo fai fuori dal cdm, allora sei scorretto", aggiunge ancora Boccia rispondendo alle critiche mosse dal capo delegazione di Italia Viva Teresa Bellanova.

Per lo stesso deputato Dem, infatti, sarebbe necessario continuare sulla stessa linea fino al termine della legislatura visto che, nella nuova manovra finanziaria sono contenuti interventi decisamente importanti che potrebbero dare una svolta al Paese. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, infatti, il ministro Boccia ha affermato anche che nessuno in Consiglio dei Ministri si sarebbe preoccupato di cancellare i residui di Quota 100 e, anche i membri di Italia Viva avrebbero dato il consenso per l'approvazione.

Quindi, annunciare nuovi emendamenti volti a cancellare la misura voluta dalla Lega fuori dal Cdm sarebbe un comportamento totalmente scorretto volto a fare propaganda. Tuttavia, il meccanismo della Quota 100 è stato confermato fino alla fine della sperimentazione fissata per il 2021 e pertanto, non verranno ammesse modifiche al fine di garantire il pensionamento anticipato ad una platea più ampia di beneficiari.

Boccia: 'Con il M5S abbiamo le stesse pulsioni sociali'

Inoltre, Francesco Boccia, avrebbe anche attaccato duramente l'ex deputata del Partito Democratico Maria Elena Boschi che nei giorni scorsi ha affermato che il Pd è il partito delle tasse: per il ministro degli Affari Regionali, infatti, se la stessa Boschi è in Parlamento da Bolzano lo deve al Pd, quindi, dovrà portare rispetto fino alla fine della legislatura.

Sempre secondo quanto riportato da "Il Messaggero", inoltre, Boccia si sarebbe dimostrato favorevole all'alleanza con il Movimento 5 Stelle a prescindere dall'esito delle elezioni regionali visto che, dal canto suo, hanno le stesse pulsioni sociali.