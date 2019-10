Dopo la sessione di Bilancio ci sarà un confronto tra il Governo ed i sindacati sulla riforma delle Pensioni nel suo complesso e dunque anche su eventuali modifiche alla legge Fornero, varata nel 2011. Ad annunciare l’apertura di un tavolo è stato, nelle scorse ore, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta.

Intanto, però, viene confermata la Quota 100, le cui risorse necessarie troveranno spazio nella legge di Bilancio 2020 come quelle per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna.

Non si hanno più notizie, invece, sulla eventuale istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci; il punto sul quale aveva alimentato le aspettativa il precedente governo "giallo-verde" adesso non sarebbe quindi più tra i temi dell’agenda politica.

Pensioni, confronto governo-sindacati dopo il varo della legge di Bilancio 2020

La questione previdenziale, in ogni modo, continua nel frattempo ad alimentare il dibattito politico, sindacale ed economico in vista dell’esame parlamentare della prima manovra economica e finanziaria del governo "giallo-rosso".

Non mancano le opinioni e le proposte diverse nella maggioranza parlamentare, ma il premier Giuseppe Conte è fiducioso che si possano superare e trovare una sintesi.

"Abbiamo deciso con i sindacati – ha detto il sottosegretario all'Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta - di aprire dopo la sessione di bilancio un confronto”. L’obiettivo del confronto tra l’esecutivo e le organizzazioni sindacali sarà quello di “trovare da subito – ha spiegato l’esponente del governo durante un incontro a Palazzo Madama - la soluzione da dare, tra un paio d'anni, alla conclusione della sperimentazione di Quota 100".

Ad annunciare l’apertura di un tavolo il sottosegretario all’Economia Baretta

La nuova formula che consente l’accesso al trattamento previdenziale a partire da 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, come si ricorderà, è stata introdotta per un triennio in via sperimentale; a conclusione della sperimentazione ancora non si sa come andrà a finire, quella che sembra prendere maggiormente quota è l’ipotesi che prevede la sua cancellazione.

In ogni caso, l’esecutivo intende procedere in direzione di nuove formule che consentano una maggiore facilità in uscita dal lavoro e favoriscano l’accesso alla pensione anticipata. "La mia propensione è per una forte accentuazione della flessibilità in uscita", ha detto Baretta, sottosegretario all'Economia, oggi nel corso della presentazione della prima relazione annuale della Fondazione Enpaia.

L’obiettivo che si persegue è quindi quello di fornire strumenti che consentano ai lavoratori “di scegliere in libertà e con consapevolezza il proprio percorso previdenziale".