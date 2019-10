Sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 25 ottobre. Le agitazioni sono state proclamate da varie associazioni sindacali tra le quali il Sindacato Generale di Base (SGB), la Confederazione Unitaria di Base (CUB), il Sindacato Intercategoriale (COBAS) e l’Unione Sindacale Italiana (USI-CIT). La manifestazione interesserà vari settori in ambito pubblico e privato, ma sicuramente le preoccupazioni maggiori dei cittadini saranno legate all’interruzione dei servizi di trasporto che incideranno maggiormente sulla normale circolazione nelle città e sulla routine dei pendolari.

Sciopero generale del 25 ottobre: mobilitazione anche nei trasporti

I lavoratori del settore del trasporto pubblico presenti su tutto il territorio italiano seguiranno orari e modalità differenti nell’ambito dello sciopero nazionale. Gli utenti interessati potranno consultare, sui relativi siti delle aziende dei trasporti delle proprie città, gli orari e le relative fasce di garanzia alle quali poter fare riferimento.

Oltre allo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico nelle città di tutto il Paese, saranno previsti disagi anche per chi dovrà muoversi con i treni. Ferrovie dello Stato, infatti, ha reso noto che i dipendenti dell’azienda potranno aderire allo sciopero generale tra le 21:00 del 24 ottobre fino alle 21:00 di venerdì. Anche i dipendenti di Alitalia aderiranno alla mobilitazione con uno sciopero che durerà tutta la giornata.

Oltre al settore dei trasporti aderirà allo sciopero anche il personale della scuola, degli uffici pubblici e della sanità. È stato pubblicato il calendario degli orari inerenti le mobilitazioni del 25 ottobre che nello specifico vedrà ripercussioni anche per il trasporto aereo che coinvolgerà assistenti di volo, piloti e personale di terra dell’intero Gruppo Alitalia dalle 00:01 alle 24:00. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero sarà indetto dalle ore 21:00 del 24 ottobre alle 21:00 del 25.

Non mancheranno disagi anche per coloro che dovranno mettersi in viaggio attraverso il comparto marittimo che metterà a rischio i relativi collegamenti con le isole per il suddetto sciopero di 24 ore.

I motivi delle proteste

Le ragioni che muovono la mobilitazione del 25 ottobre sono rivolte, come sottolineato dal comunicato del sindacato SGB, al "rilancio di tutti i trasporti, la loro ripubblicizzazione ed un piano generale di sviluppo ecosostenibile del servizio".

I lavoratori protesteranno, inoltre, per il possibile e auspicabile aumento delle pensioni e dei salari, la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro, chiedendo quanto prima la cancellazione del Jobs Act e dei contratti precari.