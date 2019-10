Il Comune di Sulmona ha indetto un concorso pubblico volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di agente di polizia locale (categoria C/C1). La domanda dovrà essere trasmessa entro il 7 novembre 2019. Per poter partecipare al concorso pubblico occorre possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o provenienza;

un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

la maggiore età;

diploma di scuola superiore di durata quinquennale;

non aver superato i 50 anni di età;

idoneità psico-fisica, in particolare: sana e robusta costituzione fisica in relazione all'attività specifica di polizia locale.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà avvenire entro il 7 novembre, attraverso una delle seguenti modalità: a mezzo PEC, attraverso l'indirizzo protocollo del Comune di Sulmona, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a mezzo consegna a mano al protocollo generale del Comune.

Documenti da allegare alla domanda:

ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 10,33 in favore al Comune di Sulmona; il pagamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale/vaglia postale (numero 12122677, intestato alle tesorerie del Comune di Sulmona); bonifico bancario presso le tesorerie del Comune di Sulmona - agenzia BPER banca SpA - Piazza del Carmine, 2° - Sulmona - codice iban IT94Z0538740802000000536525;

una copia del proprio documento d'identità.

Prove d'esame

Prima dello svolgimento della prova scritta, è previsto un test di efficienza fisica in cui il superamento consente l'accesso alla prova scritta e orale.

Esso consisterà in corsa - 800 metri piani - della durata massima di quattro minuti per i candidati uomini, mentre per le donne avrà una durata massima di cinque minuti; cnque trazioni alla sbarra per gli uomini e due per le donne: da svolgersi entro due minuti; salto in altro: 105 centimetri per gli uomini, 90 centimetri per le donne.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un questionario a risposte sintetiche o a risposta multipla vertenti sulle materie d'esame quali: diritto privato e procedure penali, normative nazionali e regionali in materia di polizia locale, codice della strada, testo unico leggi di pubblica sicurezza, normativa in termine di depenalizzazione, nozioni in materie di disciplina sull'edilizia e il commercio, enti locali e nozioni di diritto amministrativo.

Infine, la prova orale sarà preceduta da un test e/o colloquio rivolto all'accertamento di conoscenze della lingua straniera (inglese e/o francese).