Nuove opportunità di lavoro per tutti i giovani diplomati che intendono avviare una carriera all'interno di una realtà solida e dinamica. Il noto gruppo europeo di grande distribuzione Euronics, infatti, avrebbe avviato le selezioni per varie figure professionali: addetti al magazzino, addetti alla cassa, addetti alla vendita e direttore di punto vendita.

Euronics assume addetti alla cassa, al magazzino e alle vendite

Come ormai noto, Euronics è una delle più vaste aziende, leader nel settore della distribuzione di strumenti per l'elettronica, elettrodomestici e telefonia.

Nata nel lontano 1990, opera in vari paesi del mondo e conta più di 11.500 punti vendita in 30 nazioni. In Italia, invece, Euronics è un gruppo formato da 11 soci, distribuiti su tutto il territorio nazionale e comprende complessivamente circa 420 punti vendita. Bruno S.p.A, Butali S.p.A, Castoldi s.r.l, Dimo S.p.A e Nova S.p.A, infatti, sono alcune delle importanti società che costituiscono il gruppo.

Tuttavia, la nota azienda, operante nella grande distribuzione organizzata è alla costante ricerca di numerose figure professionali da inserire nel proprio organico: dagli addetti alle vendite, agli operatori di magazzino, agli addetti alle casse e ai direttori di punti vendita da inserire nei vari punti vendita distribuiti in tutta Italia.

Le figure ricercate

Tutti coloro che invieranno la propria candidatura per la posizione di addetto al magazzino, dovranno possedere un'esperienza pregressa nel medesimo ruolo, oltre ad avare una capacità di gestione e di organizzazione del lavoro e di relazione.

L'addetto al magazzino, infatti, dovrà assicurare il ricevimento della merce e provvedere alle spedizioni. Inoltre, dovrà garantire la corretta organizzazione dei prodotti nei punti vendita sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili.

Gli addetti alla cassa, invece, dovranno garantire il corretto processo di incasso e gestire i resi e i cambi merce. Per questa posizione non è richiesta una pregressa esperienza anche se il candidato ideale dovrà possedere un'ottima capacità di relazione e orientamento al risultato.

Cosa assai diversa, invece, l'addetto alle vendite che, invece, dovrà assistere la clientela nelle fasi di vendita, garantire la predisposizione dei prodotti nel punto vendita e fornire informazioni al cliente accompagnandolo all'acquisto.

Infine, il direttore di punto vendita dovrà garantire il corretto andamento del punto vendita, gestire le azioni di vendita con la clientela, coordinare il team inserito all'interno del punto vendita e gestire le varie problematiche riscontrate dai clienti nelle fasi di acquisto del prodotto.

Il direttore del punto vendita, infatti, ha facoltà di prendere le decisioni più importanti per una corretta gestione del negozio. Chi volesse intraprendere una carriera all'interno del gruppo potrà inviare il proprio curriculum attraverso il sito Euronics accedendo all'area dedicata alle selezioni.