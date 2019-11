Nuove interessati prospettive di lavoro per chi intende avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende ferroviarie d'Italia. Si tratta di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori che avrebbe aperto le selezioni per hostess e steward di bordo, macchinista, operatore d'impianto e addetti alla manutenzione. Dopo la maxi campagna di recruiting avviata dal Gruppo Ferrovie dello Stato, infatti, anche Italo avvia periodicamente delle nuove selezioni per vari profili professionali.

L'azienda, infatti, avrebbe aperto nuove selezioni per vari profili professionali. Chi intenderà avviare una carriera all'interno di Italo avrà la possibilità di cimentarsi in un contesto dinamico e in un lavoro stimolante. La società garantisce a tutti i suoi dipendenti percorsi di formazione e vari incentivi che danno loro la possibilità di crescere professionalmente.

I profili ricercati e requisiti

Italo è alla ricerca di persone di talento da inserire in vari contesti professionali: hostess e steward di bordo per la quale è richiesto un diploma di scuola superiore, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte nelle zone di Napoli, Roma e Milano e un'esperienza consolidata in ambito turistico.

Inoltre, si ricercano anche 30 diplomati da avviare alla professione di operatore d'impianto, i quali dovranno essere in possesso di un diploma tecnico o scientifico ed essere disponibili a lavorare nei giorni festivi. Gli interessati dovranno dimostrare anche di possedere un'esperienza lavorativa in ambito meccanico, elettrico, trasporti o logistica. Per il profilo di macchinista, invece, è richiesta la licenza europea di condotta treni, il certificato complementare di categoria B e una consolidata esperienza nella condotta di treni.

Iter di selezione

I candidati ideali, infatti, verranno assunti nel corso del 2019/2020 con contratto di apprendistato e verranno avviati in un percorso di prima formazione al ruolo. Inoltre, tutti i selezionati per il ruolo di operatori d'impianto verranno chiamati a sostenere una prova di idoneità fisica e a test attitudinali che si svolgeranno presso la Direzione Sanitaria di Rete Ferroviaria Italiana.

Per candidarsi è necessario caricare il proprio curriculum sul portale di Italo dedicato alle selezioni.

L'azienda è stata fondata da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo e Giuseppe Sciarrone nel 2006. L'intenzione era di competere sulle linee ad alta velocità italiane. La società, infatti, opera nel mercato sulle linee RFI già esistenti e svolge il proprio servizio su diverse rotte con 56 viaggi giornalieri che servono 13 città e 18 stazioni.

L'azienda, oggi conta più di 1960 dipendenti tra macchinisti, personale di bordo, ingegneri, addetti alla manutenzione e al servizio commerciale e assistenziale.