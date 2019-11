La nota compagnia aerea irlandese Ryanair in collaborazione con Crewlink ha dato il via ai cosiddetti recruitment days che si terranno in varie città d'Italia fra novembre e dicembre 2019. Lo scopo è quello di assumere nuovo personale di bordo che sarà inserito in un'azienda dinamica e in forte espansione. Da anni, infatti, Ryanair è coadiuvata da Crewlink, nota società leader nel reclutamento di personale specializzato da inserire all'interno della compagnia.

Come ormai tanti sanno, Ryanair è una compagnia aerea di voli low-cost fondata nel 1985 da Tony Ryan. Dopo i primi risultati poco soddisfacenti e con bilanci in perdita, nel 1991 il manager Michael O'Leary ottenne l'incarico di ristrutturare la compagnia adottando il modello economico 'tariffe basse', allo scopo di fronteggiare la concorrenza e dominare il mercato. Tuttavia, nel 1995 Ryanair conobbe il suo primo successo e celebrò il suo decimo compleanno trasportando circa 2.260.000 passeggeri fino a raggiungere oltre 117 milioni di passeggeri nel 2017.

Le destinazioni, invece, erano 200 in diversi Paesi europei tra i quali Portogallo, Estonia, Bulgaria e Norvegia. La nota compagnia irlandese, inoltre, conta più di 13mila dipendenti e ogni anno è in costante ricerca di personale da inserire nel proprio organico.

Crewlink avvia i recruitment days

Ryanair si affida ormai da anni al partner di reclutamento ufficiale Crewlink che si occupa di organizzare vere e proprie campagne di assunzioni.

Anche quest'anno, infatti, sono stati organizzati dei recruitment days in Italia che si terranno nei mesi di novembre e dicembre. Si tratta di alcune giornate dedicate alla selezione di nuovo personale che si svolgono in varie città italiane. Le prossime tappe, infatti, sono: il 26 novembre a Roma, il 27 novembre a Catania, il 28 novembre a Napoli e Pisa, il 29 novembre a Milano, il 4 dicembre a Bologna, l'11 dicembre a Roma e Milano, il 13 dicembre a Napoli, il 18 dicembre a Bari e Catania e, infine, il 28 dicembre ancora a Roma.

Requisiti di partecipazione

Crewlink seleziona assistenti di volo da inserire nella compagnia irlandese. Tutti gli interessati alle selezione dovranno essere in possesso di un passaporto europeo, essere maggiorenni, possedere ottima conoscenza della lingua inglese, altezza minima pari a 157 cm e massima pari a 188 cm, essere in grado di nuotare per 25 metri, essere disponibili al lavoro su turni e avere un'ampia predisposizione alle relazioni con il pubblico.

L'azienda, inoltre, offre un corso di formazione gratuito, tariffe di viaggio scontate e compenso giornaliero durante il periodo di formazione. Gli aspiranti assistenti di volo potranno presentare la propria candidatura registrandosi direttamente sul sito Crewlink dedicato alle assunzioni.