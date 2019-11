Con scadenza fissata fino al 6 dicembre prossimo è possibile prendere parte a dei Concorsi Pubblici, per la professione di psicologo, di tecnico di laboratorio biomedico e di farmacista.

I bandi sono stati emanati dall'IRCSS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste (per psicologo); dall'Istituto Oncologico del Veneto (per tecnico biomedico) e dall'ASL 5 - Sistema Sanitario della Liguria (per il ruolo di farmacista).

Borsa di studio per psicologo

L'Istituto Burlo Garofolo di Trieste ha indetto un bando pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca 'Le rappresentazioni mentali materne e paterne nel caso di Procreazione Medicalmente Assistita eterologa'.

I candidati devono possedere una Laurea specialistica in psicologia, con relativa iscrizione all’albo professionale.

Inoltre, sarà ritenuto titolo preferenziale aver pubblicato degli articoli scientifiche inerenti l’argomento del progetto di ricerca. Per quanto riguarda le domande di partecipazione, gli interessati dovranno utilizzare una delle seguenti modalità: consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’IRCCS; oppure tramite spedizione raccomandata A/R o invio tramite PEC. La scadenza è fissata al prossimo 3 dicembre. Il testo completo del bando è pubblicato, nel sito: burlo.trieste.it/content/bandi-concorso#tipo-685.

Avviso pubblico per tecnico biomedico

Avviso pubblico promosso dall'Istituto Oncologico del Veneto per l'assunzione di tre posti di tecnico di laboratorio biomedico, con contratto a tempo determinato. Gli aspiranti, oltre ai requisiti generali, devono aver conseguito una Laurea in tecniche di laboratorio biomedico.

Le istanze di ammissione all'avviso, devono essere prodotte tramite procedura telematica entro il 3 dicembre 2019. Il presente avviso è pubblicato, nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: ioveneto.it alla sezione 'Concorsi, avvisi e incarichi professionali'.

Bando per farmacista

Il Sistema Sanitario Regionale Liguria Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia ha indetto un bando, per il conferimento di due borse di studio della durata di 12 mesi per farmacisti, nell’ambito di due distinti progetti regionali. Possono partecipare i soggetti con cittadinanza italiana o dell'Unione Europea in possesso di un Diploma di laurea in farmacia o in Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche o altri titoli afferenti, con iscrizione all’ordine professionale e abilitazione all’esercizio della professione.

La domanda potrà essere inoltrata: tramite posta elettronica certificata, direttamente al protocollo generale dell’azienda sanitaria o a mezzo del servizio pubblico postale, entro il prossimo 6 dicembre. Il bando è reperibile visitando la pagina concorsi e mobilità del sito aziendale. asl5.liguria.it.