Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre il nuovo bando per 4 concorsi per il reclutamento di cinquantatre ufficiali da impiegare in servizio permanente ed in ruoli speciali nelle Forze Armate e nello specifico nell’ambito della Marina Militare. La selezione avverrà per titoli ed esami ed i candidati potranno presentarsi per i profili specifici messi a concorso, tenendo presente che il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come segnalato in Gazzetta, risulta essere il prossimo 12 dicembre 2019.

Concorso per Ufficiali nella Marina Militare: i profili ricercati dal bando

Il concorso per Ufficiali della Marina Militare indetto nell’ultimo bando in Gazzetta Ufficiale contempla i seguenti quattro specifici profili: reclutamento di venticinque Ufficiali da assumere in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; reclutamento di quindici Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, ripartiti tra le seguenti specialità:

due posti nel settore sommergibilisti

tre posti da inserire nell’ambito delle infrastrutture

quattro posti destinati al settore armi navali

sei posti da inserire nel settore navale

reclutamento di quattro Ufficiali in servizio permanente da inserire nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto; reclutamento di nove Ufficiali sempre in servizio permanente e da inserire nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Requisiti richiesti dal bando e iter per partecipare al concorso in Marina Militare

L’iter del concorso e il relativo reclutamento dei candidati viene gestito direttamente dal portale in rete del Ministero della Difesa sulla specifica pagina dedicata ai concorsi online. I candidati possono, una volta registrati, accedere al proprio profilo e iniziare ad inserire i dati richiesti nelle singole voci che serviranno per la compilazione e il successivo invio della domanda di partecipazione al concorso del profilo interessato che, come abbiamo già detto, dovrà essere inviata online entro il giorno 12 dicembre 2019.

Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione richiesti dal bando i candidati dovranno risultare possedere: la cittadinanza italiana, alcuni anni o mesi di esperienza di servizio variabili a seconda del profilo scelto, un'età che varierà a seconda dei profili dei concorsi e la categoria di appartenenza e che nello specifico dovrà risultare non superiore ai 45 o ai 35 anni. I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di un titolo idoneo di studio che potrà essere una laurea o il diploma di maturità di scuola superiore della durata di 5 anni (geometra, perito industriale) a seconda del profilo per cui il candidato farà domanda.

Come in ogni altro concorso i candidati dovranno godere dei diritti civili e politici e non essere mai stati rimossi o licenziati da un precedente impiego nella pubblica amministrazione.

Risulterà un requisito fondamentale avere la fedina penale pulita e non avere mai avuto problemi con la giustizia. Sarà importante, inoltre, che il candidato non risulti avere mai avuto anomali comportamenti nei confronti delle istituzioni affinchè possa ritenersi un soggetto fedele nei confronti della Costituzione repubblicana e affidabile per la sicurezza dello Stato.

Ai fini dell’ammissione al concorso sarà inoltre importante che nei cinque anni che precedono la scadenza del bando non abbia riportato nessuna sanzione disciplinare.

I candidati saranno sottoposti ad una serie di test a risposta multipla di cultura generale, storia, educazione civica, di cultura tecnico-professionale su argomenti previsti nel bando di concorso. Inoltre sarà contemplata una prova per valutare la conoscenza della lingua inglese e saranno presi in considerazione i titoli di merito presentati dai candidato.

Saranno sottoposti, inoltre, ad accertamenti psico-fisici e ad una serie di accertamenti attitudinali che valuteranno, praticamente, i requisiti necessari per l'adempimento dei ruoli per i quali concorrono.