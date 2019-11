Offerte di lavoro in tutta Italia grazie ai concorsi pubblici banditi dall’Automobile Club d’Italia (Aci). Concorsi che dovranno portare a 242 assunzioni di personale laureato da dislocare presso gli uffici dell’ente pubblico che, come si legge sul sito istituzionale, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

La scadenza dei bandi, comune a tutte le posizioni lavorative disponibili, è stata fissata al prossimo 5 dicembre 2019, rimangono quindi pochi giorni per presentare la domanda di partecipazione alle selezioni di una delle più interessanti Offerte di lavoro degli ultimi mesi.

Concorsi Aci, posti di lavoro disponibili e requisiti richiesti

Le offerte di lavoro da parte dell’Aci sono contenute in otto diversi bandi di concorso pubblicati sul sito web aci.it, nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso lo scorso 5 novembre 2019, e sono così distribuiti:

Profilo Amministrativo: disponibili 200 posti complessivi per tutte le sedi Aci sul territorio. Richiesto il possesso di una laurea magistrale o specialistica;

complessivi per tutte le sedi Aci sul territorio. Richiesto il possesso di una laurea magistrale o specialistica; Contabilità Pubblica: disponibili 5 posti di lavoro presso la sede ACI di Roma per candidati in possesso della laurea in Economia;

di lavoro presso la sede ACI di Roma per candidati in possesso della laurea in Economia; Contrattualistica Pubblica: 8 assunzioni di laureati in Giurisprudenza presso la sede di Roma;

di laureati in Giurisprudenza presso la sede di Roma; Gestione Fondi Europei: 4 posti per laureati in Lingue straniere, Economie o Giurisprudenza. Sede di lavoro Roma;

per laureati in Lingue straniere, Economie o Giurisprudenza. Sede di lavoro Roma; Politiche del Turismo: disponibili 3 posti presso la sede Aci di Roma. Ai candidati si richiede il possesso della laurea Scienze del turismo, Economia e management del turismo oppure Promozione e gestione del turismo;

presso la sede Aci di Roma. Ai candidati si richiede il possesso della laurea Scienze del turismo, Economia e management del turismo oppure Promozione e gestione del turismo; Reporting e controllo di gestione: 8 posti per candidati con laurea da assegnare alla sede di Roma;

per candidati con laurea da assegnare alla sede di Roma; Web Comunication e Social Media: le lauree richieste per le 4 assunzioni presse la sede Aci di Roma sono elencate nell’articolo 2 del bando di concorso;

presse la sede Aci di Roma sono elencate nell’articolo 2 del bando di concorso; Analisi di Organizzazione: disponibili 10 posti presso la sede centrale Aci di Roma per laureati in Economia o Giurisprudenza.

Come fare domanda per le offerte di lavoro Aci

Per tutte le posizioni previste dagli otto concorsi Aci, oltre al titolo di studio richiesto per ogni specifico bando, i candidati dovranno essere in possesso dei soliti requisiti richiesti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, vale a dire: cittadinanza italiana o di uno Stato Ue, idoneità fisica all’impiego e godimento dei diritti civili e politici.

Per tutti i concorsi, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica attraverso l’applicazione disponibile sul sito dell’Automobile Club d’Italia entro le ore 12 del 5 dicembre 2019.