A gennaio le Pensioni saranno indicizzate al tasso di inflazione. In vista del nuovo anno, la novità più importante in materia rivalutazione delle pensioni è che anche quelle fino a 4 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura piena. Il decreto ministeriale che, come conferma il quotidiano "Il Sole 24 Ore", finirà presto in Gazzetta Ufficiale, prevede una rivalutazione dello 0,4%. E sarà da questa base che le pensioni in pagamento da parte dell'INPS verranno adeguate al tasso di inflazione. Vediamo adesso le cifre di aumento previste e cosa prevede il décalage della rivalutazione per le pensioni più elevate.

Rivalutazione piena: a chi spetta?

lI 2020 porterà in dote per molti pensionati un aumento degli assegni previdenziali per via dell'indicizzazione delle pensioni al tasso di inflazione. La variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo, cioè l'inflazione calcolata dall'Istat, produrrà un aumento dello 0,4%. Si tratta dell'aumento previsto per le pensioni che godranno della indicizzazione piena.

I pensionati che percepiscono assegni pensionistici di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS si vedranno aumentare l'assegno dello 0,4%. In pratica un pensionato con un assegno da 1.000 euro al mese riceverà 4 euro di aumento mensile di pensione. Questa è la grande novità che emerge dalla legge di bilancio del Governo giallorosso, che in queste ore è in Parlamento per gli emendamenti.

La manovra economica dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2019 per entrare in vigore nel 2020.

In materia rivalutazione delle pensioni, l'INPS deve ricalcolare gli assegni alla luce delle novità che produrranno la manovra ed il decreto ministeriale. I sindacati hanno contestato il provvedimento che estende la rivalutazione piena anche alle pensioni da tre a quattro volte il trattamento minimo, perché lo considerano di portata limitata rispetto alle loro richieste. Non è escluso quindi che durante l'iter parlamentare della legge di bilancio possano intervenire correttivi su questa materia.

Come funziona l'indicizzazione per assegni sopra 2.052 euro lordi al mese

Rivalutazione al 100% per le pensioni di importo fino a 2.052 euro lordi al mese. Per quelle superiori l'indicizzazione sarà a scalare, con un meccanismo su fasce. Per le pensioni di importo compreso tra 2.053 e 2.565 euro lordi al mese, cioè quelle sopra le 4 e fino alle 5 volte il trattamento minimo, la rivalutazione sarà pari al 77%.

In pratica, un aumento pari allo 0,308% (il 77% di 0,4%).

Per assegni fino a 6 volte il trattamento minimo INPS, cioè fino a 3.078 euro lordi al mese, indicizzazione al 52%, cioè, aumento dello 0,208%. Per assegni lordi mensili fino a 4.104 euro ( sopra 6 e fino ad 8 volte il minimo), aumento dello 0,188% (il 47%). Per pensioni mensili lorde di importo fino a 4.617 euro, aumento dello 0,18% (45%), mentre per quelle più alte, aumento dello 0,16% (il 40%).

Per il 2019 non sono previsti conguagli, perché l'ISTAT ha già confermato l'inflazione prevista lo scorso anno, che era pari all'1,1%.