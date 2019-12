La Sanitàservice Asl di Lecce ha divulgato un bando di concorso per l'assunzione di nuove risorse da impiegare nel proprio organico. In particolare si ricercano 159 addetti, categoria A, da immettere nelle Asl del territorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle mansioni di pulizia, portierato, verde e traslochi. La scadenza per presentare domanda è fissata al 2 gennaio 2020, quindi sarà possibile candidarsi ancora per pochi giorni.

Concorsi Pubblici: i requisiti e le scadenze al lavoro nell'Asl

Per potersi candidare al lavoro presso l'Asl di Lecce è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e di tutti i requisiti utili per la partecipazione ai Concorsi Pubblici:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;

idoneità psico-fisica al lavoro richiesto;

al lavoro richiesto; aver compiuto 18 anni;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

moralità e condotta sotto ogni rapporto incensurate e non essere stati dispensati o destituiti precedentemente da un pubblico impiego.

pieno godimento dei diritti politici e civili

I suddetti requisiti devono appartenere ai candidati già alla data di scadenza per la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 2 gennaio 2020.

Le prove, le figure richieste e come presentare domanda

I partecipanti al concorso pubblico indetto dall'Asl saranno valutati mediante una prova preselettiva, che consiste in una serie di domande a risposta multipla su elementi di cultura generale, ragionamento logico numerico e verbale, oltre che con i suddetti titoli. Il luogo di lavoro sarà situato in una delle Asl del territorio leccese. Nello specifico le figure richieste sono addetti di categoria A (contratto a tempo pieno e indeterminato) da impiegare nelle mansioni di seguito indicate:

pulizia e ausiliariato;

portineria;

verde e traslochi.

L'istanza di partecipazione deve essere inoltrata mediante servizio postale in busta chiusa all'indirizzo dell'Amministratore unico di Sanitàservice Asl di Lecce. Tale busta dovrà contenere l'allegato A (domanda di partecipazione), il cv in formato europeo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in riferimento ai requisiti posseduti, la foto copia della carta d'identità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato per esteso e deve contenere: tutti i dati anagrafici; il titolo di studio con data di conseguimento e votazione finale; dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e consapevolezza delle conseguenze penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni falsate.