Il Miur ha bandito un concorso per l'assunzioni 11.263 addetti alle pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche. Le selezioni riguardano, dunque, la categoria di collaboratore scolastico del personale ATA e sono riservate ai lavoratori delle ditte appaltatrici di pulizia. La scadenza per presentare domanda, che prima era stata fissata al 31 dicembre, è stata prorogata all'8 gennaio 2020.

Concorso Ata: i requisiti e come inviare la propria domanda

Per poter accedere alle prossime selezioni del personale Ata è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

10 anni di servizio all'interno della scuola statale in cui devono essere inclusi gli A.S. 2018 e 2019;

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'UE;

padronanza della lingua italiana;

diploma di scuola secondaria di primo grado;

idoneità fisica;

pieno godimento dei diritti politici e civili;

essere in regola con l'obbligo di leva per gli uomini nati entro il 31/12/1985;

non essere stati dispensati o destituiti precedentemente da un pubblico impiego.

L'istanza di partecipazione alle selezioni del personale Ata deve essere inoltrata esclusivamente mediante procedura telematica sulla piattaforma 'Concorsi e Procedure selettive' del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur).

La domanda va, inoltre, presentata nella provincia in cui sono presenti le istituzioni scolastiche in cui già si sta prestando servizio. La scadenza per l’inoltro della domanda era stata fissata per il giorno 31 dicembre, tuttavia è stata prorogata alle ore 14:00 dell'8 gennaio 2020 per dare la possibilità di iscriversi anche a coloro che non erano riusciti a registrarsi mediante la piattaforma telematica.

I posti disponibili in tutta Italia

Gli 11.263 posti per la figura di collaboratore scolastico (personale Ata) saranno così ripartiti nelle varie regioni d'Italia: