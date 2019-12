Coop avrebbe aperto nuove selezioni per addetti alle vendite e baristi, grazie alle aperture di nuove filiali a Monza e Como. Inoltre, si ricercano anche giovani appartenenti alle categorie protette da inserire in attività di stage. Come ormai tanti sanno, infatti, il Gruppo Coop è in forte espansione e periodicamente apre le selezioni per numerosi profili professionali.

Coop avvia il piano assunzionale

Entrare nel mondo Coop può significare cimentarsi in un ambiente stimolante, dinamico e che offre costantemente percorsi di crescita professionale, con l'ausilio di personale esperto che periodicamente organizza dei corsi di formazione sul campo e in aula.

Tuttavia, Coop si distingue dalle altre grandi società visto che non si tratta di una società per azioni bensì di un sistema di cooperative che gestiscono una fitta rete di superettes, supermercati e ipermercati. Il marchio Coop nacque nel 1967 con un consorzio nazionale d'acquisto per tutte le cooperative di consumatori. Tuttavia, al consorzio nascente furono affidate diverse attività: dalla gestione dei magazzini, allo sviluppo delle azioni di marketing e alla formazione del personale.

Il sistema è attualmente costituito da 103 cooperative e condivide le politiche commerciali e le strategie aziendali a favore dei soci-consumatori e del territorio di riferimento. L'azienda da anni opera nella Grande Distribuzione Organizzata e può vantare più di 53 mila dipendenti operanti in molti paesi d'Europa.

Inoltre, conta su un aumento di personale grazie al nuovo piano assunzionale.

Coop ricerca addetti alle vendite e bar

In particolare, si cercano addetti alle vendite e baristi da inserire nelle sedi di Lodi, Milano, Cremona, Varese, Brescia, Pavia, Bergamo, Como e Monza. Gli addetti alle vendite dovranno occuparsi del rifornimento della merce negli appositi scaffali e delle operazioni di cassa. Inoltre, è richiesta la predisposizione al lavoro in team e la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Inoltre, l'azienda ricerca addetti all'attività di bar, per i quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo alberghiero e orientamento al cliente.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Offerte Di Lavoro

La figura dovrà occuparsi della gestione del bar all'interno del supermercato o ipermercato di riferimento. L'azienda offre un contratto a tempo determinato e a tempo parziale.

Coop, inoltre, ricerca giovani diplomati appartenenti alle categorie protette da inserire in un percorso di stage al fine di permettere l'apprendimento delle attività stoccaggio e sistemazione della merce, assistenza al cliente e riordino degli scaffali. Il contratto di stage avrà durata di 4-6 mesi. Le candidature potranno essere inviate attraverso il portale Coop, alla sezione "Lavora con noi".