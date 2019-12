La nota catena di distribuzione di elettrodomestici Unieuro ha aperto le selezioni per giovani diplomati appassionati del settore dell'elettronica. L'azienda, infatti, ricerca addetti alle vendite da inserire nella sede di Adria. Inoltre, l'azienda emiliana seleziona anche personale appartenente alle categorie protette per le sedi di Bolzano, Castenedolo e Curtatone.

Unieuro ricerca addetti alle vendite

Unieuro intende proseguire il percorso di crescita attraverso l'aumento di quote di mercato nelle categorie più apprezzate alla clientela e periodicamente apre le selezioni per varie figure professionali al fine di garantire un vastissimo assortimento e un'adeguata assistenza alla clientela.

Unieuro, infatti, è alla ricerca di giovani diplomati da inserire nei vari punti vendita di Adria, Curtatone, Bolzano e Castenedolo.

In particolare, si ricercano addetti alle vendite che si occuperanno del monitoraggio della merce in arrivo, del rifornimento della merce negli scaffali, dei resi e delle operazioni di incasso. Tuttavia, il candidato ideale dovrà avere una predisposizione al lavoro di gruppo e una grande passione per il settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Inoltre, si richiede una precedente esperienza nell'ambito del retail e capacità al problem solving.

L'azienda offre un contratto a tempo determinato per il quale è richiesto la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. La risorsa selezionata lavorerà per il punto vendita di Adria e sarà affiancato da un team esperto che la seguirà nell'espletamento dei propri compiti.

Posizioni aperte anche per categorie protette

Le posizioni aperte nell'ambito delle vendite riguardano anche i giovani rientranti nelle categorie protette (L.68/99) da inserire nei punti vendita di Castenedolo, Bolzano e Curtatone.

Per tale posizione si offre un contratto di lavoro part-time e a tempo determinato. Per inviare le proprie candidature sarà necessario inserire il proprio curriculum sul sito dedicato alle selezioni e, qualora il cv risultasse in linea con i requisiti richiesti i candidati saranno ricontattati dall'ufficio del personale.

L'azienda, presente da molti anni nel mercato italiano, si occupa della commercializzazione di prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, telefonia e di informatica. Unieuro, nasce nel 1937 a Brisighella da un piccolo negozio di vendita al dettaglio di elettrodomestici ed attrezzature per la casa.

Trent'anni dopo, invece, l'azienda prosegue la sua crescita fino a diventare un grande magazzino per la vendita di abbigliamento e biancheria. Solo nel 1986 sono stati introdotti nel mercato gli elettrodomestici. Tuttavia, l'azienda continua ad espandersi con l'apertura di nuove filiali in varie paesi d'Italia mentre nel 2017 la società viene quotata in borsa avviando una campagna di acquisizione di catene e negozi in tutto il territorio nazionale. Unieuro è presente in Italia con numerosi punti vendita che occupano oltre 5 mila dipendenti.