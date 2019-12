Casting aperti per realizzare il film-guida di Tre infanzie, un importante film di animazione diretto da Simone Massi. Sono inoltre in corso le selezioni di speaker come voci narranti per attività da svolgersi poi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano.

Tre infanzie

Sono attualmente in corso le selezioni per il nuovo film diretto dal regista Simone Massi e dal titolo Tre infanzie. Il regista è noto soprattutto per i film di animazione da lui diretti e in questo caso verrà innanzitutto girato, tra la fine di quest'anno e gli inizi del prossimo, un film-guida.

Le riprese verranno effettuate nelle campagne di Pergola, nelle Marche, per l'esattezza nei pressi di Fano. Successivamente le immagini reali verranno tramutate in disegni, in cartoni animati. In particolare, per questa produzione italo-francese l'attuale richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure, tutte non di livello professionistico e residenti nelle zone delle riprese o negli immediati dintorni: ambosessi di età compresa tra 40 e 70 anni, due bambine tra 8 e 10 anni, una delle quali deve avere una struttura fisica esile e capelli scuri/castani, un bambino della stessa fascia di età, con corporatura nella media e capelli biondi/castani, un ragazzo tra 12 e 16 anni, con capelli scuri e magro, un uomo di età compresa tra 30 e 55 anni, dalla corporatura robusta.

I casting si terranno poi sabato 7 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18 (con un'ora di pausa dalle 13 alle 14) presso il Teatro 'Angel da Foco' di Pergola. Il film di animazione sarà poi tutto incentrato su tre generazioni di bambini nel contesto della campagna marchigiana del '900 e verrà realizzato da disegnatori diplomati alla Scuola del Libro di Urbino. Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni possono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: treinfanzie@ gmail.com, altrimenti possono presentarsi direttamente alle selezioni. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Speaker per voce narrante

Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di uno speaker per voce narrante. L'attività professionale si svolgerà poi nella seconda metà di questo mese, orientativamente tra il 16 e il 20 dicembre, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 9 dicembre i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum professionale, a un demo audio e, se possibile, ad uno showreel, a quellicheicasting@ gmail.com.

I soggetti ritenuti interessanti sulla base di una prima valutazione connessa alla documentazione presentata verranno successivamente contattati.