Nell'ultimo numero di martedì 17 dicembre della Gazzetta Ufficiale sono stati resi pubblici dei nuovi concorsi per l'assunzione di due posti di istruttore culturale e per uno di addetto ai servizi culturali. I bandi, entrambi con scadenza al 16 gennaio 2020, verranno espletati rispettivamente presso il Comune di Guastalla e presso quello di Spello.

Assunzioni per due istruttori culturali a Guastalla

Il Comune di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ha promosso un bando pubblico per il reclutamento di personale per la copertura di due posti di istruttore culturale, con contratto a tempo indeterminato e pieno.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti devono essere in possesso di un diploma di maturità classica, scientifica, linguistica o diploma di maturità artistica, oppure aver conseguito una laurea triennale o specialistica in lettere e filosofia o un altro titolo afferente, con patente di guida di categoria B.

La presentazione della domanda dovrà pervenire attraverso l'iscrizione online, sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, alla sezione 'concorsi', entro il 16 gennaio 2020. All'istanza deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 4,00.

Qualora il numero dei candidati iscritti al concorso sarà superiore alle 40 unità, l’espletamento delle prove d’esame potrà essere preceduto da una prova preselettiva. Il bando integrale è disponibile nel sito istituzionale: comune.guastalla.re.it.

Addetto ai servizi culturali al comune di Spello

In provincia di Perugia, il Comune di Spello ha emesso un avviso pubblico, per l'assunzione di un addetto ai servizi culturali, presso 'l’Area Affari Generali Sociale e Cultura', a tempo pieno e indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento di un Diploma di Laurea vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali o Lettere, oppure una Laurea Specialistica appartenente ad una delle seguenti classi: 5/S Archivistica e biblioteconomia, o altri titoli equivalenti quali in Storia o Archeologia.

La domanda va consegnata, entro il prossimo 16 gennaio, secondo uno dei seguenti modi: tramite raccomandata PEC o mediante consegna a mano all'ufficio predisposto del comune. La partecipazione al concorso prevede la tassa di € 10,00.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. All'orale potranno accedere i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prime due prove una votazione di almeno 21/30. Entrambe le prove verteranno su: nozioni di diritto amministrativo, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ordinamento dei servizi bibliotecari e museali. Per ulteriori info è possibile scaricare il testo completo dell'avviso, nel sito. halleyweb.com/c054050/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/21.