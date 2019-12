Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo concorso per esami e titoli per 83 assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia Industrie Difesa. I posti saranno suddivisi nel seguente modo: 10 reclutamenti saranno riservati al ruolo di funzionario area terza, mentre saranno 73 le assunzioni per il ruolo di assistente area seconda, presso la Direzione generale dell'Agenzia Industrie Difesa e le unità produttive periferiche. La scadenza del concorso è fissata il 26 gennaio e l'invio della domanda sarà subordinato al possedimento di specifici requisiti.

Concorso Difesa: i requisiti richiesti

Il bando rende noti i requisiti necessari alla partecipazione al concorso del Ministero della Difesa. Potranno partecipare al reclutamento tutti i cittadini che:

Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione abbiano compiuto 18 anni;

Non abbiano riportato condanne penali;

È altresì richiesta la cittadinanza italiana o di qualsiasi altro paese facente parte dell'Unione. Saranno accettate anche le candidature dei cittadini in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o in possesso dello status di rifugiato;

Ai candidati al ruolo di Funzionario Amministrativo AIII F1 è richiesta la laurea LM16, LM56, LM77 o equipollenti;

I candidati al ruolo di Assistente Tecnico Artificiere AII F2 (Settore tecnico, scientifico e informatico) dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovate esperienze nel settore della lavorazione degli esplosivi.

I requisiti specifici per ogni ruolo messo a concorso dovranno essere posseduti entro i 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta e potranno essere consultati nel decreto n.102 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 dicembre.

Come inviare la candidatura

Ciascun cittadino potrà inoltrare la domanda di partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e solo per una sede. Il candidato potrà candidarsi esclusivamente attraverso il sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa con l'ausilio della piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A. Se il candidato effettua la prima registrazione dovrà inserire i propri dati anagrafici richiesti dal portale Quanta e poi compilare il form on line di candidatura alla selezione. Se il candidato è già registrato, dovrà effettuare il login e procedere alla compilazione della domanda di partecipazione (form on line), dichiarando il possesso dei requisiti indicati nel presente bando di concorso ed allegando copia di documento di riconoscimento e documentazione comprovante l’esperienza specialistica ove prevista dal bando.