Con l'avviso diramato il 18 dicembre, la commissione interministeriale Ripam ha pubblicato sul proprio portale web l'atteso diario delle prove preselettive del concorso Mibac - profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Le prove concorsuali si terranno a Roma e avranno luogo a partire dal giorno 8 al 20 gennaio 2020.

I candidati iscritti al concorso dovranno presentarsi in sede d'esame muniti di:

valido documento di riconoscimento;

penna a sfera di colore nero;

ricevuta e modulo di autocertificazione rilasciati al momento della compilazione online della domanda.

Prove preselettive

Per il corretto svolgimento delle preselezioni è necessario dotarsi di una penna di colore nero perfettamente funzionante.

Occorrerà annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta, facendo attenzione a non apporre alcun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle. La prova verrà superata da un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

Questo numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Si ricorda che il punteggio conseguito in questa fase non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.

Al termine del test, tutti i candidati dovranno rimanere seduti e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dallo speaker per completare le operazioni di consegna. Gli assistenti ritireranno prima di tutto il foglio di risposta a lettura ottica, e successivamente il fascicolo con le domande.

Dopo la correzione delle prove e la pubblicazione degli elenchi degli ammessi agli scritti, i candidati potranno visualizzare il proprio atto concorsuale presente nella sezione "atti online" del sito formez: per accedere bisognerà utilizzare le credenziali indicate al momento della registrazione.

Concorso Mibac, calendario prove preselettive

Sul sito Ripam, oltre alle date di preselezione, è stato pubblicato un calendario contenente la suddivisione alfabetica, in base alla quale i candidati saranno invitati a presentarsi in sede d'esame.

L'operazione è stata effettuata partendo dalla lettera Q, estratta dalla commissione d'esame. Le prove si svolgeranno in simultanea su quattro padiglioni della Fiera di Roma, ingresso Est pedonale. In questa circostanza, verranno adoperati i padiglioni numero 1,3,4 e 5 (il padiglione 2 sarà a disposizione dei candidati in attesa di accedere ai varchi d'ingresso).

Tutti i candidati sono invitati a consultare la pagina ufficiale riqualificazione.formez.it al fine di conoscere nel dettaglio la data, l'ora e il padiglione assegnato. In caso di eventuali necessità, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo ripam.mibac @formez.it.