Il Gruppo Pam avrebbe aperto le selezioni per 260 allievi da formare ed inserire nei vari punti vendita. Si tratta di un'importante opportunità lavorativa per tutti i giovani in cerca di un'occupazione che intendono avviare un percorso professionale all'interno di una delle più grandi aziende operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Pam è stata fondata nel 1958 su iniziativa di Tito Bastianello, Giovanni Paolo Giol e Giancarlo Dina che aprirono il primo supermercato a Padova.

Tuttavia, il Gruppo ha conosciuto un periodo di rapida espansione, grazie anche all'acquisizione di altri marchi. La società, infatti, ha allargato il proprio giro d'affari arrivando a contare oltre 680 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'azienda ha avviato l'attività di ristorazione con l'apertura del primo ristorante della catena avvenuta nel 1975. Dal gennaio 2011, invece, il Gruppo Pam ha avviato l'incorporazione di Panorama S.p.A. arrivando a contare fino a quattro diverse società che tuttora sono controllate dal Gruppo.

Nel 2017, l'azienda è arrivata a toccare un fatturato pari a 2,4 miliardi di euro e può contare sulla collaborazione di circa 10 mila dipendenti che operano su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo Pam ricerca diplomati

Il Gruppo Pam è attualmente alla ricerca di giovani diplomati e di talento che intendono avviare un percorso di formazione professionale e il successivo inserimento in un'azienda solida e stimolante. In particolare, la società avrebbe aperto le selezioni per 260 giovani da formare e da inserire nei vari punti vendita del Centro e del Nord Italia. Tuttavia, l'azienda offre uno strutturato piano di formazione al fine di fornire ai propri dipendenti le basi sulle attività operative di vendita, delle operazioni di cassa, oltre ad approfondire contenuti tecnici e manageriali con l'ausilio dei professionisti del settore.

Dopo il percorso di formazione previsto, infatti, la risorsa dovrà occuparsi della gestione del punto vendita e dell'accompagnamento del clienti all'acquisto, oltre alle operazioni di resi e di cassa e del rifornimento della merce negli appositi scaffali.

I requisiti per partecipare alle selezioni

Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o possedere almeno una laurea triennale. Si richiede, inoltre, una precedente esperienza nel settore della Grande Distribuzione Organizzata o in altre attività a contatti con il cliente e una disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale. Per inviare il proprio curriculum è necessario registrarsi sul sito del Gruppo Pam, alla pagina dedicata alle selezioni.