Dopo il sì del Senato, il decreto Fisco diventa ufficialmente legge: con ben 166 consensi, il testo viene approvato senza che siano necessarie ulteriori modifiche rispetto a quelle precedentemente apportate dalla Camera.

L'obiettivo principale della manovra in questione è sicuramente quello di rafforzare la lotta all'evasione fiscale e agli evasori, nel tentativo di recuperare almeno 3 miliardi di Tasse che non sono state pagate negli ultimi anni.

A tal proposito, il Governo ha stanziato circa 100 milioni, i quali verranno investiti nell'incremento di personale che sarà impiegato in questa lotta contro l'evasione fiscale.

Disposte nuove assunzioni tra Agenzia delle Entrate e delle Dogane

Come già anticipato, i fondi stanziati verranno impiegati per assumere nuovo organico il quale sarà preposto all'attività di controllo e di lotta all'evasione.

A questo proposito, saranno effettuate 800 nuove assunzioni, che, nello specifico, saranno così suddivise:

cinquecento all'Agenzia delle Entrate;

trecento all'Agenzia delle Dogane.

Le selezioni del personale presso l'Agenzia delle Entrate avverranno previo svolgimento di nuove procedure concorsuali, mediante le quali già dal mese di luglio 2020 saranno individuati 120 tirocinanti.

Al termine del tirocinio, per i quali i candidati riceveranno un compenso lordo di 19.000 euro, i tirocinanti dovranno effettuare un esame finale che avrà come risultato ultimo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le assunzioni presso l'Agenzia delle Dogane, invece, saranno probabilmente banditi due concorsi differenti, l'uno per l'assunzione di duecento impiegati di terza fascia retributiva, l'altro per l'assunzione di cento funzionari.

I punti principali della manovra approvata

Come già precedentemente anticipato, queste nuove entrate saranno possibili grazie alla recente approvazione Dl Fisco, attraverso cui si porterà avanti una vera e propria lotta nei confronti dell'evasione fiscale.

La manovra approvata, infatti, va a toccare numerosi aspetti di natura fiscale, dalla rc a casa, alla tassa sui rifiuti, alla lotteria degli scontrino, allo slittamento della dichiarazione dei debiti, alla fissazione di un tetto massimo per lo stipendio dei sindaci.

Per avere maggiori informazioni sulle prossime, future assunzioni, dunque, bisognerà attendere le prossime settimane: con la pubblicazione ufficiale dei bandi di concorso, si potranno conoscere nel dettaglio le modalità di selezione e di svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè le modalità di invio della domanda di partecipazione.