Eni, nota azienda leader nel settore energetico, seleziona nuove figure professionali da assumere per il potenziamento dell'organico. Si ricercano giovani diplomati da inserire nella sede di San Donato Milanese con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante con possibilità di inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Come ormai noto, Eni (Ente Nazionale Idrocarburi), è una multinazionale italiana nata nel lontano 1953. Inizialmente, nata come ente pubblico sotto la presidenza del noto industriale Enrico Mattei, nel 1992 divenne società per azioni.

Eni è soprattutto attiva nel settore petrolifero, energetico, del gas naturale e chimico ed è presente in circa 73 paesi del mondo con circa 33 mila dipendenti operanti in diversi settori. La multinazionale si occupa, inoltre, della produzione e della distribuzione di energia elettrica e fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, nel 2018 risulta essere l'ottavo gruppo petrolifero mondiale per giro d'affari raggiungendo un fatturato pari a 76,93 miliardi di euro e un utile netto che sfiora i 4,24 miliardi di euro.

L'azienda è attualmente sotto la guida di Emma Marcegaglia che svolge la funzione di presidente e di Claudio Descalzi che, invece, è amministratore delegato dal 2014.

Eni seleziona diplomati per addetti attività di cantiere

La nota multinazionale continua la sua crescita e mira a nuovi inserimenti al fine di incrementare l'organico. In particolare, Eni è alla ricerca di giovani diplomati per la mansione di addetto attività di cantiere che si occuperà delle attività in ambito esplorativo nei pozzi petroliferi. La figura dovrà acquisire e valutare i dati geologici di pozzo durante l'attività di perforazione, supervisionare la qualità delle attività di mud logging, indicare la profondità di carotaggio, mettere in opera il tubaggio, interpretare i log di pozzo, svolgere l'esame dei cuttings di perforazione e preparare il report giornaliero sulle varie attività di geologia svolte nel pozzo petrolifero.

Pertanto, per partecipare alle selezioni è richiesto un diploma di perito minerario o di tecnico delle costruzioni, una conoscenza della lingua inglese e ampia conoscenza del pacchetto Office. Inoltre, si dovrà avere la possibilità di lavorare su turni e nei giorni festivi e un'ampia propensione al lavoro di squadra.

Previsto inserimento con contratto di apprendistato

I neo-diplomati che vorranno avviare una carriera all'interno di Eni potranno inviare il proprio curriculum, registrandosi sul portale dedicato alle selezioni. Tutti i candidati ritenuti idonei dagli addetti alle selezioni verranno convocati successivamente per un primo colloquio. La risorsa, inoltre, verrà inserita con contratto di apprendistato professionalizzante con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.