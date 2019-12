Continuano le assunzioni in Italo, grazie al nuovo piano di recruiting avviato dalla società di trasporto ferroviario. In particolare, si ricercano Project Manager e Junior Accountant da inserire nella sede di Roma. Un'ottima offerta di lavoro per tutti i giovani che desiderano avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende di trasporto esistente in Italia.

Dopo il Gruppo Ferrovie dello Stato, infatti, la società Italo risulta essere tra le più importanti nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità.

La società opera sulle linee RFI già utilizzati a Trenitalia. Tuttavia, il servizio offerto da Italo si concentra su 13 diverse città e serve 18 stazioni come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Salerno, Napoli, Venezia, Padova, Ferrara e tante altre. Per l'espletamento dei propri servizi, la società si avvale degli AGV 575 e degli ETR 675 e può contare su 1960 dipendenti secondo i numeri raccolti nel 2018. Tuttavia, per il potenziamento del proprio organico ha avviato una campagna di maxi assunzioni che dovrebbe portare a molti posti di lavoro. Tra i profili professionali richiesti, infatti, ci sarebbero macchinisti, personale di bordo e steward e operatori d'impianto.

La società Italo ricerca giovani laureati

Inoltre, la società è alla ricerca di alcuni impiegati da inserire nella sede di Roma che si occuperanno delle varie attività amministrative, di pianificazione e di controllo. In particolare, si richiede la figura del Junior Accountant che sarà inserita nella Direzione amministrazione e supporterà il Team nelle rilevazioni contabili. Inoltre, si occuperà delle chiusure mensili e dell'archiviazione dei documenti. Per tale figura viene richiesta una laurea ad indirizzo economico o un titolo di studio affine, una buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pacchetto office e degli elementi di contabilità generale e una conoscenza dei principi di contabilità internazionale. Per partecipare alla selezioni, inoltre, si richiede una pregressa esperienza nel ruolo di almeno 4-6 mesi in aziende strutturate.

Italo seleziona Project Manager

La società Italo ricerca anche Project Manager che si occuperanno della collaborazione al piano strategico e sarà responsabile dei piani di sviluppo. La risorsa, inoltre, si occuperà di controllare l'andamento dei progetti mediante il monitoraggio di risorse. Tuttavia, si richiede una laurea in informatica, ottime capacità di analisi di processo di business e una conoscenza dei sistemi di pagamento. Per partecipare alle selezioni, gli interessati potranno inviare il proprio curriculum sul sito istituzionale di Italo recandosi sulla pagina dedicata alle selezioni di personale.