Nel corso della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris si è tornati ad affrontare il tema "Pensioni". In particolare si è posta la lente d'ingrandimento sul fatto che, a partire dal 2020, saranno sbloccati gli aumenti sulle pensioni più basse in base ai coefficienti relativi all'adeguamento al costo della vita. In molti casi i pensionati si troveranno a percepire davvero solo pochi euro in più. Una situazione che, per molti, sa di beffa e che, secondo Elsa Fornero, non fa che confermare un problema che lei segnala da tempo, ossia quella di migliorare l'economia generale del paese.

Aumenti particolarmente bassi

L'aliquota Istat vale lo 0,40% e sancisce il parametro matematico in cui gli assegni saranno aumentati per l'adeguamento al costo della vita. Sarà applicata per intero solo per gli assegni fino a 2052 euro al mese. Superata questa soglia la percentuale si ridurrà gradualmente. Tuttavia, per capire in che modo i cambiamenti incideranno nel quotidiano è meglio affidarsi ad esempi concreti. Non a caso, per chiarire quale potrebbe essere l'impatto delle rivalutazioni sull'economia di ciascun pensionato, la trasmissione ha mostrato una tabella che calcola le variazioni in base alle fasce di reddito.

È stato stimato, ad esempio, che chi nel 2019 percepiva una pensione da 513,01 euro, nel 2020 avrà un trattamento mensile da 515.06. Questo si tradurrà in una maggiorazione annua pari a 2,7 euro. Chi, invece, ad esempio percepiva 1539,03 euro andrà a beneficiare di un aumento fino a 1.545,03 euro con 6,13 euro al mese in più che, proettati sull'anno, varrebbero 80 euro in più in tasca. Cifre che appaiono sostanzialmente irrisorie.

Per Elsa Fornero andrebbe prodotto più reddito

Giovanni Floris ha voluto sottoporre la questione proprio ad un'esperta del settore come la professoressa Elsa Fornero.

In particolare il giornalista ha posto l'accento sul fatto che, finalmente, si sia tolto quello che era un vero e proprio blocco all'adeguamento del costo della vita per gli assegni pensionistici più bassi. "Un provvedimento tanto atteso - sottolinea Floris - che nei fatti, alla fine, ci dà solo qualche euro in più".

Intervenendo sulla questione l'ex Ministro ha scelto, come al solito di parlare con franchezza. Pur mettendo in evidenza la legittima aspirazione di ciascun pensionato a vedere migliorato il suo trattamento, ha, infatti, posto l'accento su una questione che puntualizza da tempo: "Torniamo - ha evidenziato - al solito problema delle risorse scarse e del fatto .che la redistribuzione non le moltiplica.

Dovremmo produrre più reddito così avremmo più risorse da destinare a chi sta meno bene".