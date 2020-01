Il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di vari specialisti dai profili diversi. In particolare, sono queste le posizioni aperte: Specialista servizio Fidi, Analisti Gis, Specialista Factoring, Spatial Data Scientist. Le candidature devono essere inviate entro i primi di febbraio. Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono i requisiti che il candidato deve possedere.

Gruppo Fs cerca nuovo personale: oltre 15mila unità entro il 2023

Come noto il gruppo Ferrovie dello Stato sta portando avanti un piano di crescita volto a riorganizzare l'assetto aziendale, aumentando quindi il proprio organico, con nuove assunzioni.

L'azienda, inoltre, ha presentato il piano industriale 2019-2023 che prevede oltre 15mila assunzioni. Inoltre, nei prossimi 10 anni sono previste nuove immissioni per oltre 31mila unità di personale. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mira anche ad effettuare nuovi investimenti che porteranno al potenziamento di nuove infrastrutture, della mobilità e della logistica. In questo mese di gennaio il Gruppo FS ha aperto le selezioni per Specialisti in servizio Fidi che saranno inseriti nella sede di Roma.

Le ricerche sono rivolte a candidati in possesso di una laurea magistrale in Economia. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 febbraio. Il candidato deve poi conoscere la lingua inglese almeno a livello B2 del quadro di riferimento europeo e deve avere un'esperienza di almeno 5 anni maturata in attività in area fidi in società di factoring o istituti bancari. È previsto un contratto a tempo indeterminato.

La risorsa coadiuverà il Responsabile nelle seguenti attività:

garantire i processi di istruttoria delle pratiche dei clienti per l’affidamento factoring e per i successivi rinnovi, attraverso la verifica della documentazione legale e societaria ed il monitoraggio delle Società affidate;

gestire l’anagrafica della clientela, dei garanti e dei debitori;

Il gruppo Fs è alla ricerca poi di un Analista Gis Junior e un Analista Gis Senior da inserire all'interno della Direzione Stazioni - Asset Advisoring e Servizi per le Stazioni in ambito Servizi Intermodali di RFI SpA.

È richiesta una laurea magistrale in discipline scientifiche e un’esperienza maturata nel ruolo di Analista GIS di almeno 2 anni e un’esperienza nel settore GIS di almeno 7 anni per la figura Senior. La sede di lavoro è a Roma. L’inserimento è previsto a tempo indeterminato. Per la candidatura c’è tempo entro il 2 febbraio 2020.

Posizioni aperte per Analisti Gis, Specialista Factoring, Spatial Data Scientist

Un’altra posizione aperta è quella per Spatial Data Scientist da inserire all'interno della Direzione Stazioni. Fra i requisiti richiesti c’è la laurea magistrale in discipline scientifiche; esperienza di almeno due anni nel ruolo di Data Scientist.

L’inserimento è previsto con un contratto a tempo indeterminato Nella sede di Roma. La scadenza per candidarsi a tale posizione è prevista il 2 febbraio 2020. L’ultima figura ricercata è quella di specialista Facorting. La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Commerciale / Factoring, coadiuvando il Responsabile nelle seguenti attività:

gestione e monitoraggio del portafoglio clienti della azienda e dei relativi crediti ceduti. Sarà richiesto il possesso di laurea magistrale in materie economico/finanziarie. Il contratto che verrà stipulato è a tempo indeterminato e bisogna candidarsi entro il 5 febbraio 2020.

Per tenersi sempre aggiornati sulle pozioni aperte è indispensabile collegarsi al sito del Gruppo FS e cliccare sul link indicato dove vengono pubblicate le Offerte di lavoro (ovvero https://siv-recruiting.gruppofs.it/ ) per laureati e diplomati.

Per la precisione per Capo Treno, Capo Tecnico, macchinisti e altre figure tecniche. I candidati interessati a lavorare con Fs possono inviare il cv caricandolo nel database che sarà valutato qualora escano posizioni in linea con quelle indicate