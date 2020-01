Nuove assunzioni da parte del Gruppo Fs, leader nel settore del trasporto ferroviario in Italia. L'azienda, infatti, ha aperto le selezioni per specialisti in servizio fidi che saranno inseriti nella sede di Roma. Tuttavia, le ricerche sono rivolte a candidati in possesso di una laurea magistrale in Economia. Scadenza presentazione domande fissata al 2 febbraio.

Gruppo Fs presenta il piano industriale 2019-2023

Il noto gruppo sta attualmente portando avanti un piano di crescita volto a riorganizzare l'assetto aziendale, oltre a portare ad un aumento del proprio organico.

Tuttavia, nel progetto aziendale dell'azienda ci sarebbe anche un maxi reclutamento di oltre 31mila unità da effettuare nell'arco dei prossimi 10 anni. L'azienda, inoltre, ha presentato il piano industriale 2019-2023 che prevede oltre 15mila assunzioni, oltre a nuove opportunità lavorative per oltre 600mila unità per i prossimi cinque anni. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mira anche a nuovi investimenti che porteranno al potenziamento di nuove infrastrutture, della mobilità e della logistica.

Assunzioni Ferrovie, il Gruppo ricerca specialisti servizio fidi

Come ormai noto, la società periodicamente apre le selezioni per diverse figure professionali da inserire nelle varie società controllate dal gruppo. In particolare, è alla ricerca di giovani laureati in discipline economico-finanziarie per la posizione di specialista servizio fidi. Tuttavia, le risorse saranno inserite presso la società Fercredit S.p.A.

con sede a Roma e si occuperà di garantire le istruttorie delle pratiche dei clienti per l'affidamento del factoring. Inoltre, dovrà monitorare le società affidate e verificare la documentazione legale.

Tra le mansioni dello specialista servizio prestiti rientrano anche la gestione dell'anagrafica della clientela, dell'anagrafica dei garanti e dei debitori e la gestione e il coordinamento delle linee di credito.

Tuttavia, per candidarsi alla posizione è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto office e una pregressa esperienza di almeno 5 anni in attività di factoring o in istituti bancari. Inoltre, il candidato ideale dovrà conoscere la documentazione societaria e camerale come statuto, bilanci, atto costitutivo e verbale di nomina degli amministratori.

Curriculum entro il 2 febbraio

Il Gruppo Ferrovie dello Stato offre un primo periodo di formazione che servirà al candidato per apprendere le basi della mansione che andrà a svolgere e il successivo inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Tutti gli interessati alle Offerte di lavoro potranno consultare le posizioni aperte sul sito istituzionale del gruppo ed inviare la candidatura entro e non oltre il 2 febbraio 2020. L'ufficio risorse umane, invece, provvederà allo screening dei curriculum e alle convocazioni che precederanno le assunzioni.