Ferrovie Nord, nota azienda nel settore del trasporto ferroviario del Nord Italia apre le assunzioni per diverse figure professionali. In particolare, si ricercano giovani laureati per i profili di impiegati tecnici e ingegneri di manutenzioni. Tuttavia, le risorse saranno inserite nella sede di Saronno.

Nuove assunzioni in vista in Ferrovie Nord

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti coloro che sono interessati ad avviare un percorso di crescita professionale all'interno di un'azienda innovativa.

Come ormai noto, infatti, Ferrovie Nord ha lanciato una campagna di reclutamento volta al potenziamento del proprio organico con nuove assunzioni. Inoltre, l'azienda gestisce 319 km di rete ferroviaria e circa 120 stazioni, utilizzate principalmente per i servizi passeggeri svolti da Trenord. Tuttavia, può contare sulla collaborazione di oltre 880 dipendenti e, grazie al piano strategico 2016-2020 mira a nuove assunzioni per vari profili professionali.

L'azienda ricerca impiegati tecnici

Attualmente, è alla ricerca di impiegati tecnici per la gestione e la valorizzazione delle stazioni.

La risorsa, infatti, si occuperà della gestione delle problematiche che si possono riscontrare durante le attività operative. Inoltre, dovrà prestare attenzione all'accessibilità di persone con ridotte mobilità. Tuttavia, è richiesto una laurea magistrale in Ingegneria civile, una laurea in Matematica, in Ingegneria Gestionale o Statistica. Inoltre, si richiede un'ottima conoscenza del pacchetto office e del programma CAD e un ottimo spirito di iniziativa.

Aperte le assunzioni anche per ingegneri di manutenzione

Tra le figure ricercate, anche ingegneri di manutenzione junior che, invece, dovranno collaborare col progetto di Asset Management che prevede i processi di manutenzione di Ferrovie Nord. Inoltre, la risorsa dovrà supportare l'implementazione di nuovi strumenti informatici e garantire un supporto al responsabile per le altre unità operative. Per tale posizione viene richiesta una Laurea in Ingegneria dei Trasporti, ottima conoscenza del pacchetto office, capacità nell'utilizzo e gestione dei dati, attitudine nell'uso della strumentazione informatica e capacità al Team Working.

Gli aspiranti candidati potranno consultare le Offerte di lavoro sul sito Ferrovie Nord, dove avranno la possibilità di inserire il proprio curriculum vitae ed inviare la propria candidatura.

Ferrovie Nord è una società appartenente al Gruppo FNM nata a Milano nel 1985. Tuttavia, opera nel settore del trasporto ferroviario del Nord Italia e le proprie attività sono organizzate in due sezioni: il Ramo Milano e il Ramo Iseo. Il Ramo Milano si occupa delle linee di proprietà regionale che collegano la città lombarda alla Brianza, Erbese, a Varese, Novara, Como e all'aeroporto Milano-Malpensa. Mentre il Ramo Iseo, si occupa della gestione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

Ferrovie Nord, inoltre, si occupa dell'acquisto del materiale rotabile da noleggiare alle imprese di trasporto che effettuerà i servizi per conto della società.