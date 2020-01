Leroy Merlin, nota azienda attiva nel settore del bricolage ha avviato un importante progetto di espansione che porterà a oltre 2 mila assunzioni in Italia. In particolare, l'azienda ricerca diverse figure professionali: dagli addetti alla vendita, agli allievi capi-settore e agli hostess. Tuttavia, le selezioni sono aperte ai diplomati e laureati.

Si tratta di ottime opportunità lavorative per tutti coloro che sono interessati ad avviare un percorso lavorativo all'interno di una delle più grande aziende, leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Tuttavia, Leroy Merlin continua il suo piano di crescita avviando periodicamente nuove assunzioni per personale diplomato e laureato da inserire nelle varie filiali presenti sul territorio nazionale. Di fondamentale importanza, è anche il nuovo piano di espansione che porterà a oltre 2 mila assunzioni, grazie a nuove aperture in Italia. Inoltre, l'azienda prevede di effettuare alcuni investimenti in Toscana che porteranno all'apertura di alcuni store e che creeranno 700 posti di lavoro.

Le assunzioni riguardano anche giovani senza esperienza

Tuttavia, le Offerte di lavoro sono generalmente rivolte a candidati anche senza esperienza che verranno inseriti in azienda con contratti a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, si offre anche possibilità di partecipare a stage retribuiti. In particolare, Leroy Merlin è alla ricerca di consiglieri di vendita che saranno inseriti nelle sedi di Campi Bisanzio, Roma, Ancona, Treviso, Collegno, Mesagne, Assago, Udine, Palermo Mondello e Piacenza.

La risorsa, si occuperà dell'assistenza e dell'accoglienza alla clientela.

Posizioni aperte per hostess/steward

Inoltre, l'azienda ricerca hostess/steward che si occuperanno delle relazioni con i clienti. Per tale posizione, infatti, viene richiesto un diploma ad indirizzo professionale, una pregressa esperienza nel settore della GDO e conoscenza della strumentazione informatica. Tuttavia, le risorse saranno inserite nelle sedi di Palermo, Bologna, Roma, Ancora, Brescia, Corsico e Rozzano.

Si ricercano allievi capi-settore

Tra le posizioni aperte, anche quella di allievi capi-settore per le sedi di Udine, Roma, Assago, Baranzate, Busnago, Rozzano e Carugate. Le selezioni sono riservate a giovani laureati che saranno inseriti in percorsi formativi della durata di 12 o 15 mesi finalizzati all'inserimento diretto in azienda. In questo caso, i candidati ideali dovranno possedere un'ottima padronanza della lingua inglese o francese e dovranno essere disponibili a trasferte su territorio nazionale ed internazionale. Tutti gli interessati alle assunzioni in Leroy Merlin potranno consultare le offerte di lavoro sul portale dell'azienda, dove si potrà inviare la propria candidatura.