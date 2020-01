Nuove assunzioni per la nota catena di fast food americana. Mc Donald's, infatti, ha aperto le selezioni per addetti alla ristorazione da inserire nelle sedi di Imola, Reggio Emilia, Parma, Spinea e Lainate. Le Offerte di lavoro sono aperte a giovani diplomati che desiderano cimentarsi in un contesto innovativo.

Via libera alle assunzioni in McDonald's

L'azienda, nata nel lontano 1937 è una realtà in costante crescita e attualmente sta portando avanti un piano di investimenti in Italia volto a finanziare aperture di nuove filiali.

Difatti, il noto Gruppo mira all'apertura di 30 nuovi ristoranti che porteranno all'assunzione di oltre 7 mila unità nel prossimo triennio. Le nuove assunzioni andranno ad aggiungersi ai 3 mila inserimenti già effettuati negli ultimi tre anni. McDonald's, inoltre, ha avviato un piano di maxi reclutamento che porterà all'inserimento di nuove figure professionali da inserire nelle sedi di Imola, Reggio Emilia, Parma, Spinea e Linate. In particolare, è alla ricerca di giovani diplomati anche senza esperienza che verranno inseriti nei vari punti vendita con il profilo professionale di addetti alla ristorazione.

L'azienda ricerca addetti alla ristorazione

Le ricerche si concentrano su giovani di talento che desiderano avviare un percorso di carriera all'interno di una delle più importanti aziende, leader nel settore della ristorazione. McDonald's, infatti, oltre ad offrire interessati opportunità lavorative, investe anche sulla formazione dei suoi dipendenti al fine di migliorare i servizi alla clientela. Tra le offerte di lavoro, ci sarebbero quelle riguardanti gli addetti alla ristorazione che si occuperanno dell'accoglienza dei clienti, dell'ordinazione e della preparazione dei cibi.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella gestione delle operazioni di cassa. Potranno partecipare alle selezioni tutti i giovani diplomati con ottime doti relazionali e comunicative, che hanno una predisposizione al lavoro di gruppo e che siano disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Posizioni aperte anche per manager

La nota catena di fast food, inoltre, ha aperto le assunzioni per la figura di manager da inserire nelle sedi di Roma, Trento e Busnago che si occuperà della gestione del punto vendita e sarà responsabile dell'accoglienza ai clienti e del coordinamento del team.

Le ricerche sono rivolte a candidati con almeno 2 anni di esperienza in ruoli di responsabilità. Inoltre, dovranno essere auto muniti e dovranno essere in possesso di ottime doti organizzative e di leadership. Anche per questo profilo professionale si richiede flessibilità oraria e disponibilità su turni. Tutti gli interessati alle assunzioni in Mcdonald's potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, dove potranno consultare le posizioni aperte ed inviare il curriculum.