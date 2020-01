Il settore sanitario offre numerosi posti di lavoro per la figura di Operatori Socio-sanitario nelle strutture sanitarie o all'interno delle Asl. Queste aziende, infatti, spesso ricercano personale da inserire in ospedali per far fronte alla mancanza di risorse. In particolare, l'Azienda Sanitaria della Regione Liguria ha indetto un concorso pubblico per la copertura di ben 274 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio-Sanitario con scadenza il 19 gennaio 2020.

I requisiti e le prove del concorso pubblico

Per poter accedere alle selezioni è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell'UE.

Avere almeno 18 anni e un'età non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente ai fini del mantenimento in servizio.

Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Pieno godimento dei diritti civili e politici.

Non essere stati estromessi da un impiego all'interno della Pubblica Amministrazione.

Assenza di condanne penali.

Posizione regolare in riferimento all'obbligo di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Idoneità fisica alla mansione richiesta.

Attestato di qualifica di Operatore Socio-sanitario (Oss) oppure titoli equivalenti.

Gli aspiranti saranno valutati in base ai requisiti e ai titoli ma dovranno affrontare anche due prove:

un esame pratico : incentrato sull'esecuzione di procedure specifiche e/o nell'organizzazione di mansioni strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre.

: incentrato sull'esecuzione di procedure specifiche e/o nell'organizzazione di mansioni strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre. un esame orale: verterà sulle discipline già affrontate nel corso della prova pratica. Verrà, inoltre, accertato il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, almeno al livello base.

I posti disponibili e come inviare la propria domanda

I 274 posti di Operatore socio-sanitario (livello economico senior, categoria B) saranno ripartiti nelle diverse Aziende Sanitarie Locali (Asl 1, 2, 3 e 4) del territorio ligure, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova e l'Ospedale Evangelico Internazionale.

Per candidarsi al concorso pubblico, ed ottenere un posto da Oss, è necessario inviare la propria domanda di partecipazione mediante procedura telematica sul sito ufficiale dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria. L'istanza può essere inviata dopo aver effettuato la registrazione alla suddetta piattaforma (A.Li.Sa) entro e non oltre il 19 gennaio del 2020.