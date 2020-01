Buone opportunità lavorative per coloro che desiderano entrare nel mondo delle aziende di abbigliamento. La nota casa Oviesse, leader nel settore di riferimento ha infatti aperto nuove assunzioni per diplomati da inserire con i profili di magazzinieri e addetti alla vendita. Le risorse saranno assunte presso i punti vendita di Viterbo e Cosenza.

Oviesse offre un articolato programma formativo

Come ormai noto, l'azienda Oviesse opera da anni nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con focus centrato su capi d'abbigliamento e altri accessori per la moda.

Tuttavia, l'azienda conta più di 1.300 negozi distribuiti in tutto il territorio nazionale e oltre 5 milioni di clienti. Inoltre, può contare sulla collaborazione di oltre 7 mila dipendenti che operano nei vari punti vendita distribuiti in Italia. Per tutti i suoi dipendenti, Oviesse offre percorsi formativi quali l'Induction Program, studiato allo scopo di fornire le competenze necessarie volte a migliorare relazioni organizzative e conoscenze informatiche. Inoltre, nei programmi formativi di Oviesse rientra anche il Product and Purchasing School, dove vengono fornite conoscenze in ambito retail e gestionali.

Oviesse avvia il piano di assunzioni

L'azienda investe continuamente nel personale e attualmente ha avviato un piano di assunzioni finalizzato all'incremento del proprio organico. In particolare, ricerca magazzinieri da inserire nella sede di Cosenza. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino lavorando in stretta collaborazione con il punto vendita. Inoltre, controllerà il flusso di merci in entrata ed in uscita e si occuperà delle procedure interne.

Tuttavia, i candidati ideali devono avere una pregressa esperienza in ambito retail, capacità nel problem solving, attitudine al lavoro di squadra e ottime doti relazionali e organizzative. Per questa posizione, si richiede il diploma di maturità e la conoscenza della lingua inglese.

Si ricercano addetti alle vendite

Tra le assunzioni previste in Oviesse, anche quelle riguardanti la figura di addetti alla vendita che saranno inseriti nel punto vendita di Viterbo.

In questo caso, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di maturità, dovranno avere una consolidata esperienza in ambito di fashion retail e una buona conoscenza del visual merchandising. Tuttavia, gli addetti alle vendite si occuperanno anche dell'allestimento del punto vendita, delle operazioni di cassa e dell'assistenza alla clientela. Tutti coloro che supereranno le selezioni saranno inseriti in azienda con contratto a tempo indeterminato e full-time.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale Oviesse, dove potranno consultare le posizioni aperte.