La Città Metropolitana di Bologna ha indetto un nuovo bando di concorso volto all'assunzione di due unità di personale da inserire nel ruolo di tecnico d'interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale (Cat. D) presso l’area sviluppo sociale - Istituzione Villa Smeraldi. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 3 febbraio 2020.

Il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi fissi:

retribuzione base, Euro 22.134,44;

elemento perequativo, Euro 228,00;

indennità di comportato, Euro 622,80;

tredicesima mensilità, Euro 1.857,53;

I.V.C CCNL 2016/2018, Euro 154,92.

Requisiti concorso

I candidati al ruolo di tecnico d'interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale in beni culturali o discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda o lettere o lingua e culture moderne o scienze dell'educazione o della formazione o di storia.

Oltre a ciò, è richiesto il possesso della patente guida categoria "B" o superiore, un'età non inferiore ai 18 anni, la cittadinanza italiana e l'iscrizione nelle liste elettorali e pieno godimento dei diritti civili e politici. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonché al momento dell'eventuale stipulazione del contratto di lavoro individuale. La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dal concorso.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentata esclusivamente online, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17:00 del 3 febbraio 2020.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

scansione di un documento d'identità valido (tale documento non è obbligatorio qualora il candidato abbia firmato digitalmente la domanda);

curriculum in formato europeo;

scansione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo alle spese istruttorie pari a Euro 10,00, in nessun caso rimborsabile a favore del Tesoriere della Città metropolitana di Bologna – INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di Bologna, Via Rizzoli, 5 - IBAN IT46A0306902477100000046048).

Nel caso il candidato abbia richiesto ausili e tempi aggiuntivi, occorrerà allegare la scansione della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in relazione all’handicap posseduto redatta in data non antecedente a tre anni dalla data di scadenza del bando.

Ammissione al concorso e verifica requisiti

La mancata presentazione anche a una sola delle suddette prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura. Le prove si articoleranno in due prove scritte e una prova orale, nel dettaglio: