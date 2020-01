Poste Italiane per l'anno 2020 apre il suo nuovo piano di reclutamento per candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Gli interessati potranno candidarsi direttamente dal portale del gruppo.

Assunzioni Poste Italiane: profilo ricercato e requisiti

Attualmente, l'azienda Poste Italiane è alla ricerca di candidati da inserire nell'area professionale di Market/commerciale per la posizione di Front End. La risorsa sarà inserita all'interno del Gruppo, nei vari uffici postali della provincia di Bolzano, specificatamente: Val Gardena, Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina.

Svolgerà attività tecniche/amministrative, comunicando, altresì, informazioni, dati e delucidazioni ai clienti dei vari prodotti e/o servizi offerti da gruppo.

L'obiettivo finale sarà un maggiore sviluppo ed incremento dei clienti per P.T Al candidato sarà offerto regolare contratto di legge, inizialmente a tempo determinato, senza escludere una trasformazione contrattuale a tempo indeterminato.

I requisiti richiesti dal Gruppo, per candidarsi alla figura di Front End, sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patentino di bilinguismo.

Offerte di lavoro Poste Italiane: come candidarsi

Tutti gli interessati a ricoprire la predetta posizione lavorativa ed essere assunti da Poste Italiane Spa, potranno candidarsi direttamente dal sito ufficiale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi", non sono ammesse candidature diverse da quella appena descritta.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line.

Collegandosi alla sezione "lavora con noi", si aprirà subito dopo, una pagina interamente dedicata alle posizione aperte in Poste Italiane, a questo punto basterà digitare sul profilo ricercato o sul codice posizione e inserire il proprio Curriculum Vitae, con i relativi dati anagrafici, esperienze lavorative e livello di istruzione, seguendo le indicazioni fornite dal sito stesso.

Iter di selezione in Poste Italiane

L'azienda solo successivamente alla verifica positiva dei requisiti richiesti, contatterà il candidato scelto, tramite posta elettronica, alla mail fornita all'interno del Curriculum Vitae inviato telematicamente, per concordare un successivo invio di un test di logica da superare.

Solo successivamente al superamento del test di ragionamento, l'azienda comunicherà e/o concorderà con il candidato un giorno prestabilito per avviare un primo colloquio conoscitivo.

Successivamente al colloquio, sarà comunicata la sede e/o luogo di lavoro.