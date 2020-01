Nuove assunzioni per impiegati front end in Poste Italiane nella provincia di Bolzano e per consulenti finanziari e commerciali in tutt'Italia. Gli impiegati front end saranno assunti in un primo momento a tempo determinato, con possibilità di conversione del contratto in uno a tempo indeterminato.

Addetti agli sportelli per Poste Italiane a Bolzano,

Le figure di front end che verranno assunte in Poste Italiane si occuperanno delle seguenti attività: promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, e le tradizionali attività di sportello.

Per lavorare come Impiegati front end sono indispensabili i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore e patentino di bilinguismo italo-tedesco rilasciato dalla Provincia di Bolzano. Per candidarsi a tale posizione occorre allegare i seguenti documenti:

copia del patentino di bilinguismo

copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

Non è prevista nessuna scadenza precisa e ci si può candidare attraverso l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. L’iter di selezione prevede la somministrazione di test di ragionamento, un test in lingua inglese e un colloquio individuale.

La domanda per candidarsi dovrà essere inviata in modalità online attraverso l’apposito portale all’indirizzo web erecruiting di Poste Italiane. Basta quindi cliccare sulla posizione che più interessa e inviare, previa apertura di un account personale, il proprio curriculum vitae. Il processo di reclutamento prevede quindi diversi step: il contatto (attraverso la ricezione di una telefonata da parte delle Risorse Umane Territoriali) e la convocazione per la selezione, il colloquio tecnico e in lingua inglese, e la prova pratica.

Consulenti finanziari e commerciali Poste Italiane: profilo e requisiti

Poste Italiane cerca anche consulenti finanziari e commerciali da inserire nelle sedi su tutto il territorio nazionale. Il candidato deve essere in possesso di una laurea magistrale in discipline economiche, conseguita con votazione minima di 102/110. Le sedi di lavoro sono sull’intero territorio nazionale.I neoassunti, stipuleranno un contratto come dipendente in apprendistato della durata di tre anni. Per visualizzare le offerte di lavoro attive in azienda, occorre collegarsi al sito https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php inserendo il codice di riferimento.