La nota azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ha aperto nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Con il piano industriale 2016-2019, infatti, sono previste circa 20 aperture di nuovi supermercati che creeranno oltre 500 posti di lavoro nel centro Italia. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati che andranno a ricoprire la posizione di addetti alle vendite e baristi.

Assunzini Coop, aperte le assunzioni per addetti alle vendite

Coop Italia è un sistema di cooperative che gestisce superette, supermercati ed ipermercati distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, rappresenta una realtà in costante crescita e periodicamente apre le assunzioni per giovani diplomati offrendo un ambiente stimolante ed una continua formazione. Di fondamentale importanza, anche il piano industriale 2016-2019 che porterà a 20 nuove aperture che creeranno oltre 500 posti di lavoro in tutta Italia. Gli investimenti, infatti, si concentreranno anche nel 2020 e sono previste nuove assunzioni di personale da inserire in varie sedi d'Italia. Attualmente, la nota azienda è alla ricerca di addetti alle vendite che saranno inseriti nelle filiali di Mondovì, Asti, Monza e Brescia.

I requisiti

Tuttavia, la risorsa si occuperà dell'assistenza al cliente, della sistemazione della merce negli appositi scaffali e delle operazioni di cassa. Per tale posizione, infatti, è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, la risorsa dovrà dimostrare ottime doti relazionali e comunicative, oltre ad un'ampia propensione al lavoro di gruppo. Tutti i candidati risultati idonei alle selezioni verranno inseriti nei settori food, non food e nel settore casse.

Si ricercano addetti al bar

Coop Italia, inoltre, è alla ricerca di addetti al bar da inserire nelle sedi di Peschiera Borromeo e Lodi. Tuttavia, la risorsa si occuperà delle attività di bar e dell'assistenza alla clientela e dovrà essere in possesso di un diploma di maturità o una qualifica professionale nel settore alberghiero, ottime doti comunicative e una predisposizione al lavoro di gruppo. Inoltre, dovrà essere disponibile a lavorare su turni e nei giorni festivi.

I candidati idonei verranno inseriti in azienda con iniziale contratto part-time e a tempo determinato.

Le Offerte di lavoro si concentrano anche su giovani laureati da inserire in percorsi di formazione finalizzati alle assunzioni dirette per la posizione di capi reparto. Tuttavia, ricopriranno un ruolo di responsabilità all'interno del punto vendita. Tutti gli interessati alle offerte di lavoro in Coop potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale Coop, alla sezione "Lavora con noi", dove sarà possibile caricare il curriculum vitae.