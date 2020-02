Ancora assunzioni nel Gruppo FNM, la nota società che si occupa del trasporto ferroviario nel nord Italia. L'azienda, infatti, ha recentemente aperto una campagna di reclutamento volta all'ampliamento del proprio organico ed è alla ricerca di manutentori meccanici di autobus sa inserire nella sede di Saronno in provincia di Varese.

Assunzioni in corso per manutentori meccanici

Le risorse saranno inserite nella società controllata Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. che si occupa dei trasporti pubblici su gomma sulle linee Asso-Saronno-Cesenatico-Rimini-Gabicci Mare, Asso-Saronno-Varazze-Alassio-Sanremo e sulle linee Olgiate Comasco-Tradate-Origgio-Cervia-Rimini-Cattolica.

La società, inoltre, può contare sulla collaborazione di 207 dipendenti, secondo i dati raccolti nel 2012 e, mira al potenziamento del proprio organico attraverso nuove assunzioni di personale. Difatti, è attualmente alla ricerca di manutentori meccanici di autobus che si occuperanno della gestione dei guasti e della manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico di proprietà della società Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A.

I requisiti

La risorsa, inoltre, si occuperà dell'individuazione e dell'analisi dei guasti ai componenti e agli impianti meccanici, idraulici e pneumatici degli autobus, oltre al monitoraggio a breve e medio termine del corretto funzionamento dei componenti e dei dispositivi.

Il manutentore meccanico, inoltre, sarà responsabile del pronto intervento in linea e della manutenzione a scadenze prefissate degli impianti idraulici e meccanici dei mezzi. Per candidarsi alla posizione è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica professionale triennale in ambito tecnico-meccanico, una pregressa esperienza nel settore della manutenzione degli autobus e il possesso della patente di guida di categoria B.

La società, inoltre, si occuperà della formazione necessaria per i neo assunti al fine del conseguimento della patente D-E. Le risorse saranno inserite nella sede di Saronno con contratto a tempo indeterminato. Tutti gli interessati alle assunzioni nel Gruppo FNM potranno consultare le Offerte di lavoro sul sito istituzionale ed inviare la candidatura.

La storia del Gruppo

Il Gruppo FNM è una società per azioni italiana ed ha sede a Milano.

Sorta nel lontano 1877, opera nel settore del trasporto pubblico su rotaie e su gomma e garantisce un'ampia gamma di servizi alla clientela. La società, inoltre, è strutturata come una holding e controlla la società Ferrovie Nord Milano S.p.A. che opera nel settore del trasporto ferroviario e la società Ferrovie Nord Milano Automezzi S.p.A che, invece, garantisce il servizio del trasporto automobilistico. Rappresenta, infatti, un'azienda in forte espansione e, anche grazie al fatturato che si aggira attorno ai 23 milioni di euro ha deciso di investire sul personale per l'ampliamento dell'organico.