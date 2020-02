Continua la maxi campagna di assunzioni avviata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che porterà a 10 mila nuovi inserimenti nell'arco del triennio. Tuttavia, le selezioni riguarderanno giovani diplomati e anche laureati che saranno inseriti nelle varie società del Gruppo. Trenitalia, infatti, attualmente ricerca specialisti amministrativi contabili con Legge 68/99 da inserire nelle sedi di Roma e Bologna.

Trenitalia apre le assunzioni per categorie protette

La società Trenitalia controllata dal Gruppo FS rappresenta una realtà solida ed in forte espansione, grazie anche a idee innovative e ai continui investimenti che, soprattutto si concentrano sulle assunzioni di nuovo personale.

La società, inoltre, può vantare di una vistosa flotta di convoglio ad alta tecnologia ed in continuo rinnovamento. Periodicamente, infatti, trasporta centinaia di milioni di passeggeri garantendo loro un servizio di qualità ed un'eccezionale assistenza. Trenitalia, infatti, continua gli investimenti sulle risorse umane e, per l'ampliamento del proprio organico seleziona specialisti amministrativi contabili da inserire nelle sedi di Roma e Bologna. Tuttavia, le ricerche sono rivolte agli appartenenti alle categorie protette secondo la Legge 68/99.

I requisiti

Per partecipare alle procedure di selezione, i candidati ideali dovranno essere in possesso di una laurea di secondo livello in materie economiche. Inoltre, dovranno possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese, una buona conoscenza delle apparecchiature informatiche e di software gestionali. Difatti, la società richiede una buona conoscenza del SAP, oltre alle competenze in materia di contabilità generale.

Tra i requisiti, anche professionalità, dinamicità, puntualità, affidabilità, ottime doti comunicative e relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.

Mansioni del ruolo di specialista amministrativo contabile

Tuttavia, le risorse selezionate si occuperanno del monitoraggio del ciclo attivo e passivo, della contabilità generale della società, dell'analisi dell'andamento economico e patrimoniale di Trenitalia, della gestione del partitario clienti/fornitori e delle chiusure di bilancio.

Inoltre, gli specialisti amministrativi contabili saranno responsabili del monitoraggio dei flussi amministrativi delle vendite promozionali, del controllo dei flussi amministrativi prodotti alle imprese ferroviarie con sede all'estero, della gestione dello scadenzario e dei pagamenti e della riconciliazione dei flussi finanziari internazionali. Tutti gli interessati alle assunzioni del Gruppo FS potranno consultare le Offerte di lavoro sul sito istituzionale, registrarsi ed inviare la propria candidatura entro il 18 marzo 2020.