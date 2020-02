La nota azienda di trasporto ferroviario ha aperto le assunzioni per macchinisti e altre figure professionali che, invece, opereranno nel settore amministrativo della società. In particolare, l'azienda è alla ricerca di junior pricing analyst e buyer specialist da inserire nella sede di Roma.

Aperte le assunzioni per macchinisti in Italo

Italo rappresenta tutt'oggi una realtà in forte espansione e, grazie ai recenti risultati economici soddisfacenti ha avviato una campagna di assunzioni che porterà all'inserimento di diverse figure professionali da collocare nella sede centrale di Roma.

Inoltre, la nota azienda, leader nel settore del trasporto di passeggeri è alla ricerca di macchinisti esperti per la conduzione di treni ad alta velocità. Tuttavia, la flotta è composta da treni Alstom AGV 575 e Alstom ETR 675 che offrono servizi di trasporto in varie parti d'Italia, per un totale di 56 viaggi giornalieri che servono 13 diverse città e 18 stazioni.

Per il potenziamento del proprio organico, infatti, Italo ha aperto le selezioni per macchinisti che si occuperanno della conduzione dei treni.

Tuttavia, si richiede un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oltre al possesso della Licenza Europea di condotta treni in corso di validità. Inoltre, agli interessati alle assunzioni vengono richiesti il certificato complementare di categoria B ed una pregressa esperienza nel medesimo ruolo. I candidati ideali, inoltre, dovranno avere una disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi e la disponibilità a trasferimenti nelle sedi di Roma, Milano e Napoli.

Italo ricerca junior pricing analyst

Per le sedi amministrative di Roma, invece, la nota azienda ricerca junior pricing analyst che si occuperanno della gestione della griglia dei prezzi per ogni mercato servito da Italo. Inoltre, dovranno costantemente monitorare la concorrenza e l'andamento di mercato, oltre a collaborare con la direzione commerciale nella negoziazione e definizione dei prezzi. Per candidarsi alla posizione occorre una laurea specialistica in Economia o Ingegneria, un'ottima padronanza del concetto di statistica e buone capacità di relazione con il team.

Assunzioni anche per buyer specialist

Tra le Offerte di lavoro, anche quella riguardante le selezioni di buyer specialist che supporterà il responsabile nei piani di approvvigionamento dell'azienda e sarà responsabile della valutazione dei costi nel breve, nel medio e nel lungo termine. Inoltre, avrà funzione di scounting dei fornitori. Per candidarsi alla posizione viene richiesto il possesso di una laurea triennale in ambito economico, conoscenza di SAP, ottime capacità negoziali e una pregressa esperienza biennale nello stesso settore. Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il canale telematico della società.