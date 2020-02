Lidl, attiva nel settore della Grande Distribuzione Alimentare, sta attuando un nuovo progetto di espansione che porterà a 2 mila nuove assunzioni nei centri logistici e nelle varie sedi d'Italia. Il progetto, infatti, mira all'apertura di altri 40 punti vendita che richiederanno un potenziale aumento del proprio organico e porteranno alla copertura di numerosi posti di lavoro anche in area Manager.

Avviato il maxi reclutamento in Lidl

Il noto gruppo tedesco ha da poco avviato una campagna di maxi reclutamento volta a nuove assunzioni per diversi profili professionali da inserire nel settore vendite.

In particolare, l'azienda è alla continua ricerca di operatori di filiale e addetti alle vendite da destinare alle varie sedi presenti su tutto il territorio nazionale. Grazie al nuovo progetto di espansione, inoltre, le possibilità di entrare a far parte di Lidl sono aperte anche ai giovani diplomati e laureati che intendono avviare una carriera nel settore amministrativo e nei centri logistici. L'azienda, infatti, sta portando avanti un importante progetto volto all'inaugurazione di oltre 40 nuovi punti vendita e all'inserimento di oltre 2 mila nuovi collaboratori anche in area Manager.

Lidl apre le assunzioni per varie sedi d'Italia

Le offerte di lavoro in Lidl riguardano vari settori: dall'immobiliare, alla logistica, alle risorse umane, ai progetti di formazione IT, alla revisione e al settore amministrativo. Nel dettaglio, le assunzioni riguarderanno i vari punti vendita presenti in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Puglia, Marche, Abruzzo, Trentino Alto Adige e Lazio.

Previste assunzioni per collaboratori ufficio di tesoreria

Le ricerche riguardano collaboratori ufficio di tesoreria che si occuperanno della gestione dei corrispettivi giornalieri e dell'analisi dei dati e degli scostamenti rilevati in fase di monitoraggio dei corrispettivi. Inoltre, saranno responsabili della gestione contabile della tesoreria e delle procedure di reparto. Per questa posizione si richiede una laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, ottime capacità di problem solving, conoscenza del tedesco e una buona conoscenza del pacchetto Office.

La risorsa sarà inserita nella sede di Arcole.

Inoltre, l'azienda apre le assunzioni anche ai giovani laureati in Economia da inserire nella sede di Arcole con la posizione di data analyst acquisti no Food. In questo caso, la risorsa si occuperà della pianificazione delle promozioni non food e dell'elaborazione di analisi e report statistici. Inoltre, dovrà partecipare alla selezione e agli ordini degli articoli. Si richiede una buona conoscenza di Excel, buona padronanza della lingua tedesca e una disponibilità a trasferte internazionali. Tutti gli interessati alle selezioni potranno consultare le Offerte di lavoro sul portale Lidl ed inviare la propria candidatura.