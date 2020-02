Il Gruppo Unipol ha recentemente firmato un accordo con le organizzazioni sindacali che prevede un piano di uscite volontarie per circa 750 dipendenti. Nello stesso tempo si aprono le assunzioni per oltre 300 risorse da inserire nell'azienda Unipol, leader nel settore bancario e assicurativo.

Unipol può vantare una fitta rete di agenzie assicurative distribuite su tutto il territorio nazionale. Si tratta di oltre 2.700 filiali presenti in Italia, più di 6 mila sub-agenzie e oltre 300 sportelli che occupano circa 14 mila dipendenti.

Unipol è considerata una realtà in forte espansione e ogni anno apre le opportunità di lavoro per diplomati e laureati da inserire in azienda con contratti a tempo determinato o indeterminato, oltre a possibilità di stage per laureandi in materie economiche-giuridiche.

Nuove assunzioni col piano uscite

Grazie al nuovo piano di uscite volontarie che prevede il pensionamento di oltre 750 dipendenti, l'azienda ha aperto le assunzioni per 300 nuove unità. In dettaglio, ricerca specialisti in contabilità e bilancio da inserire nella sede di Bologna, che si occuperanno dello svolgimento delle attività di contabilità e assistenza fiscale e tributaria, oltre alle attività in ambito amministrativo legate ad un nuovo progetto strategico di Unipol.

Si richiede buona preparazione, una laurea triennale ad indirizzo economico, ottima conoscenza del pacchetto Office, conoscenza del pacchetto applicativo contabile e delle nozioni di bilancio.

Unipol ricerca diplomati per attività di sportello

Le Offerte di lavoro, inoltre, sono estese anche ai diplomati che ricopriranno la posizione di operatore ufficio clienti. La risorsa, infatti, si occuperà delle attività di back-office commerciale, dell'emissione e della gestione dei contratti e della predisposizione delle offerte commerciali.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di maturità, una pregressa esperienza nel medesimo ruolo ed una conoscenza del pacchetto Office.

Posizioni aperte anche per analisti processi sinistri

Inoltre, si ricercano anche analisti sviluppo processi sinistri che avranno la mansione di analizzare i processi dei sinistri e le relative implementazioni sul sistema informativo. La risorsa dovrà possedere una laurea specialistica in discipline economiche, un'esperienza maturata in team di analisi processi funzionali, ottima conoscenza dei pacchetti applicativi ed una buona esperienza nell'analisi dei processi in ambito assicurativo.

La risorsa sarà inserita nella sede di Bologna. Tutti gli interessati alle assunzioni nel Gruppo Unipol potranno inviare la propria candidatura utilizzando il canale telematico presente sul portale dell'azienda, in cui si potranno consultare tutte le offerte di lavoro disponibili ed inviare il curriculum.