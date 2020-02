La nota catena di negozi di abbigliamento apre le assunzioni per vari profili professionali. Le opportunità di lavoro sono estese a giovani diplomati che intendono avviare una carriera in uno dei più importanti brand spagnoli con vari negozi presenti anche su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un'ottima opportunità per i giovani in cerca di un'occupazione solida e in un ambiente stimolante. Zara, infatti, periodicamente apre le assunzioni per vari profili professionali offrendo molti sbocchi lavorativi, grazie alle numerose posizioni aperte.

La nota catena di abbigliamento spagnola, attualmente è alla ricerca di visual merchandiser, vetrinisti, addetti alle vendite e manager che saranno inseriti nelle varie filiali presenti in Italia. Tutti gli interessati alle assunzioni in Zara potranno inviare la candidatura per le ricerche ancora in corso.

Assunzioni Zara, si ricercano addetti alle vendite

La nota società spagnola, infatti, è alla ricerca di addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Roma, Lonato e Marcianise. Tuttavia, le risorse si occuperanno dell'assistenza alla clientela, delle operazioni di cassa e della sistemazione della merce.

Per questa posizione è richiesto un diploma di maturità ed una pregressa esperienza in ambito retail. Inoltre, costituiscono requisiti preferenziali ottime doti comunicative e relazionali, una conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a lavorare su turni. Inoltre, le selezioni sono riservate anche a giovani senza esperienza che, invece, saranno inseriti in percorsi formativi attraverso attività di stage e tirocini.

Si ricercano visual merchandising

Tra le posizioni aperte, anche quella riguardante i visual merchandising che dovranno ottimizzare lo spazio del punto vendita e dell'allestimento degli spazi espositivi. Le ricerche sono rivolte a persone dinamiche e motivate e che abbiano ottime capacità di coordinare le attività e di organizzazione. Le risorse saranno inserite nelle sedi presenti in Portogruaro, Arese, Assago, Sesto San Giovanni, Rozzano, Livorno, Grugliasco, Bari, Firenze Orio Al Serio, Pisa e Perugia.

Inoltre, Zara è alla ricerca di manager che, invece, si occuperanno della gestione del magazzino e di tutte le attività inerenti alla logistica. Inoltre, saranno responsabili del carico e dello scarico della merce e delle spedizioni. Per questa posizione si richiede una pregressa esperienza e la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Posti per vice responsabili di negozio

Zara, è alla ricerca di vice responsabili di negozio con un'esperienza di almeno 3 o 5 anni in ruoli analoghi. In questo caso, le risorse si occuperanno della gestione del punto vendita e del coordinamento delle attività di vendita.

Inoltre, avranno il compito di verificare che il visual merchandising rispetti gli standard aziendali. Tutti gli interessati alle assunzioni potranno consultare le offerte di lavoro attive ed inviare il curriculum attraverso il canale telematico del portale Zara.