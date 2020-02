Ci sono delle selezioni attualmente aperte per il nuovo film diretto da Luca Fortino e dal titolo Invisible Children, incentrato sul tema del traffico internazionale di organi umani. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici/cantanti per il celebre Festival di Spoleto.

Invisible Children

Per un film dal titolo Invisible Children, diretto dal regista Luca Fortino e tutto incentrato sul tema del traffico internazionale di organi umani, si ricercano attualmente figure varie.

Nello specifico, la richiesta è orientata verso una bambina africana di età compresa tra 7 e 10 anni, un uomo africano di almeno 50 anni e varie figurazioni, sempre di provenienza africana, di età compresa tra 20 e 50 anni. Le riprese verranno poi effettuate a Palermo.

Gli interessati devono presentarsi direttamente nel capoluogo siciliano il prossimo 12 febbraio, dalle ore 14 alle ore 18, presso Palazzo Cefalà (Via Alloro, 9 S). I candidati minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Si consiglia a tutti di portare con sé un documento di identità e la relativa fotocopia.

Festival di Spoleto

Per l'opera inaugurale del celebre Festival dei due mondi di Spoleto, sono tuttora in corso le selezioni. Le audizioni si svolgeranno a Roma venerdì 21 e sabato 22 febbraio e si richiede la disponibilità per le due intere giornate. La richiesta è indirizzata verso attori ed attrici/cantanti, maggiorenni, con repertorio lirico e musical.

Si cercano innanzitutto ruoli maschili, tra cui un tenore bello e carismatico, un basso giovane ed aitante, un basso dal portamento nobile e aitante, nonché altri due giovani aitanti con voce naturale. Si cercano poi questi ruoli femminili: un soprano di bella presenza, una mezzosoprano con rilevanti capacità recitative, giovane e bella, una ulteriore mezzosoprano dalla bellezza statuaria, una giovane con capacità coreutiche e voce naturale, infine una ragazza di bell'aspetto e dalla voce naturale.

Il periodo di impegno artistico-professionale andrà dal 15 al 27 giugno 2020 e per partecipare alle selezioni in questione è necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 14 febbraio al seguente indirizzo di posta elettronica: organizzazione@ festivaldispoleto.com, indicando dati personali e di contatto e allegando il proprio curriculum artistico e due fotografie (di cui una in primo piano e una a figura intera) unitamente a informazioni concernenti il proprio registro vocale.

Nell'oggetto occorre inserire 'Casting attori/cantanti festival dei due mondi 2020'. Le audizioni si terranno poi su convocazione, a seguito di accurata valutazione di quanto inviato.