Sono partite le selezioni per la ricerca delle partecipanti alla nuova edizione del programma televisivo dal titolo Donnavventura, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre aperti i casting per la realizzazione di un video da girare a Napoli e che verrà poi inserito nell'ambito di uno spettacolo teatrale.

Donnavventura

Sono aperte le selezioni per la nuova edizione del noto format in onda sulle reti Mediaset e dal titolo Donnavventura. Per poter prendere parte ai casting del programma, aperti a ragazze maggiorenni, si richiedono alle interessate le seguenti caratteristiche: essere in possesso della patente di guida di categoria B da almeno un anno, avere il passaporto italiano con una validità di almeno 12 mesi di validità, possedere discrete abilità in ambito giornalistico (ma non essere giornaliste pubbliciste), essere fotogeniche e telegeniche.

Se si posseggono i requisiti indicati, è necessario poi procedere con la compilazione dell'apposito form online presente sul sito del programma. A tale proposito occorre creare il proprio profilo Donnaventura, scegliendo un username che resterà poi anche in seguito per ogni ulteriore contatto con la produzione.

Le interessate devono poi inserire i propri dati personali e i riferimenti di contatto, nonché il proprio titolo di studio e la propria attività lavorativa, unitamente a tutto quanto viene ulteriormente richiesto da www.donnavventura.com/partecipa.asp.

Le candidate ritenute interessanti verranno successivamente contattate.

Un video

Per realizzare un video che verrà poi inserito nell'ambito di uno spettacolo teatrale da mettere successivamente in scena a Napoli, sono attualmente in corso le relative selezioni. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso un ragazzo di età compresa tra 15 e 16 anni, possibilmente in possesso di una notevole conoscenza del dialetto napoletano.

La casting call si conclude la sera del 22 febbraio. Le riprese verranno poi effettuate a Napoli tra il 24 e il 28 febbraio nel corso di una sola giornata.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie (preferibilmente volto, mezzo busto e figura intera, sia di fronte che coi due profili), al seguente indirizzo di posta elettronica: insertovideospettacoloteatrale@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il proprio nome.

Trattandosi di minorenni l'inoltro andrà effettuato dai genitori o da chi ne fa le veci. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione, a Napoli in data da stabilirsi.