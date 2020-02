Sono già in corso le selezioni per la prossima edizione (dell'anno 2021) di Italia's Got Talent. A tal proposito sono state fissate tra l'altro le audizioni per ballerini e ballerine da tenersi prossimamente nell'ambito del prossimo Danzainfiera a Firenze, alla presenza del coreografo del programma televisivo.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di professori d'orchestra per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Italia's Got Talent

Sono già partite le selezioni per la prossima edizione di Italia's Got Talent, quella del 2021, nonostante sia ancora in corso l'edizione del 2020.

In particolare, si cercano artisti talentuosi di ogni genere e tipo, senza alcun limite di età, e versati nel canto, nel ballo, nelle attività acrobatiche e in tantissime altre forme di arte.

Gli interessati devono far riferimento al seguente numero di telefono: 02/45508888. Nel frattempo comunque, in occasione della nota manifestazione Danzainfiera, sono state fissate delle selezioni per ballerini (sia singoli che in coppia), che si terranno a Firenze il prossimo 21 febbraio 2020, dalle ore 9:30 alle 13:30.

Gli interessati devono far riferimento al sito web della manifestazione (www.danzainfiera.it/eventi/italia-s-got-talent), compilando il relativo modulo online in ogni sua parte. È possibile proporsi per i seguenti stili: classico, contemporaneo, moderno, jazz, hip hop e street breakdance, afro, dancehall, tap dance, flamenco, musical, danze orientali, burlesque, swing e vintage, balli caraibici, standard e latino, tango, danze etniche e comunque anche per ogni altro stile di ballo.

Alle selezioni saranno presenti gli autori del programma e il noto coreografo Thomas Signorelli. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di professori d'orchestra per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo per la stagione 2020 per i seguenti strumenti musicali: violino di fila, violoncello di fila, primo oboe con obbligo di terzo.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono consultare previamente il sito web della Fondazione Teatro Massimo e quindi inviare la propria domanda di ammissione a ufficiocontratti@ teatromassimo.it, entro le ore 23:59 del 6 marzo per le audizioni che si terranno il 13 marzo (primo oboe con obbligo di terzo e violino di fila), ed entro la stessa ora del giorno seguente, il 7 marzo, per le selezioni che si svolgeranno poi il 14 marzo (violoncello di fila).

Le domande di candidatura verranno accolte esclusivamente se inoltrate in base a date e modalità indicate.