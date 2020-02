Continuano le assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato anche nel 2020. Se fino a metà gennaio si cercavano specialisti in Geologia e in Factoring, da oggi 5 febbraio il gruppo ferroviario ha aperto nuove posizioni. È infatti alla ricerca di macchinisti e capitreno/capo servizi treno da inserire con un contratto di apprendistato nella nuova società Trenitalia Tper in Emilia Romagna. Chi è interessato deve compilare il forum presente sul sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione 'Lavora con noi'.

Le posizioni attualmente aperte

Ecco nel dettaglio le posizioni attualmente cercate dal gruppo Ferrovie dello Stato su cui potersi candidare. Bisogna ricordare che per poter partecipare bisogna essere registrati e avere un curriculum vitae aggiornato, oltre ai requisiti minimi per ogni bando inserito. Ecco le Offerte di lavoro attualmente aperte:

Macchinisti

Il macchinista è responsabile della conduzione dei treni attraverso apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche. Si occupa inoltre di garantire un servizio sicuro, puntuale e confortevole per il trasporto delle persone, verificare prima della partenza e durante il viaggio, le condizioni del treno segnalando puntualmente eventuali criticità ed intervenendo per la loro risoluzione secondo le procedure di sicurezza.

Capotreno/Capo Servizi Treno

Il capotreno o chiamato anche capo servizi treno, si occupa principalmente di verificare i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, a eventuale regolarizzazione, fornire supporto, ove richiesto, al macchinista in attività di manovra e scambio e sorvegliare la regolarità della circolazione del treno nel rispetto degli standard di sicurezza e degli orari.

Il Capotreno di Ferrovie dello Stato accoglie, orienta, informa i clienti fornendo indicazioni chiare, trasparenti e professionali anche nel caso di situazioni di criticità.

Ferrovie dello Stato, i requisiti richiesti

Per partecipare alle due selezioni bisogna, come di consueto, possedere un Diploma di scuola superiore quinquennale tra alcuni indirizzi presenti nel bando, avere un età tra i 18 ed i 29 anni, avere la residenza nella Regione Emilia-Romagna o nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona e conoscere la lingua inglese.

Infine se si vuole partecipare alle selezioni bisogna essere in possesso dei requisiti fisici richiesti per la professione, che sono consultabili sul sito istituzionale. Le sedi di lavoro sono Bologna, Parma e Piacenza.

Chi è Trenitalia Tper

Trenitalia Tper è la nuova società, nata nel gennaio 2020 dalla fusione delle due aziende di trasporto ferroviario Trenitalia e Tper, per l’esercizio del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna. Ha l’obiettivo di garantire una mobilità ferroviaria di qualità e sostenibile: trasporta oltre 140mila passeggeri al giorno con 900 treni, ha una flotta di 225 treni la maggior parte dei quali di recentissima acquisizione, 17 biglietterie distribuite sul territorio per la vendita e l’assistenza ai passeggeri ed un impianto di manutenzione a Bologna per garantire l’efficienza e la pulizia dei propri treni.

La nuova società fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato.