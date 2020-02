Poste Italiane SpA in conformità al piano di assunzioni "Deliver 2022" continua la sua campagna recruiting con la pubblicazione sul proprio portale di nuove Offerte di lavoro per laureati in discipline economiche e STEM. Quest'ultimo termine si riferisce all'indirizzo scientifico e tecnologico. I candidati dovranno occuparsi della promozione e vendita dei prodotti economici e finanziari di Poste Italiane.

Assunzioni Poste Italiane: i requisiti per la presentazione della domanda

La partecipazione risulta riservata ai soli candidati in possesso di una Laurea Magistrale in Economia.

All'interno dell'ambito economico risultano idonee diverse tipologie di lauree: Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Bancarie, Economia e Mercati Finanziari, Scienze Statistiche e così via. Oltre all'ambito economico si ricercano profili con una laurea Magistrale in ambito scientifico, relativamente a laurea in ingegneria, matematica e tecnologia.

Il titolo di studio dovrà essere idoneo ad una votazione minima, pari a 102/110. Non è richiesto da Poste Italiane alcun tipo di precedente esperienza professionale, la risorsa, infatti, nel periodo iniziale sarà affiancata da un tutor o formatore capace di comunicare ed illustrare i vari aspetti e processi lavorativi fondamentali.

Il candidato ideale dovrà dimostrare inclinazione all'innovazione digitale, con ottime doti comunicative, adattandosi con facilità a nuovi ambienti lavorativi. Le posizioni aperte sono presso gli uffici postali di Roma.

Poste Italiane: iter di selezione

I candidati risultati idonei ai requisiti precisati dal Gruppo saranno inizialmente contattati tramite mail. A seguire, la seconda fase di selezione consisterà nell'invio e superamento di un test di ragionamento.

Tale prova potrà essere tranquillamente svolta da casa, con l'utilizzo del proprio personal computer.

Il superamento del test di logica da il via all'ultima fase, ossia la comunicazione di una data per un colloquio conoscitivo direttamente con l'azienda.

Offerte di lavoro Poste Italiane: come inviare domanda di partecipazione

Tutti gli interessati al profilo indicato e in possesso dei criteri di accesso alla selezione potranno candidarsi collegandosi da qualsiasi motore di ricerca al sito istituzionale di Poste Italiane, cliccando in un apposito sezione (usata appositamente per le nuove assunzioni), chiamata "Lavora con noi".

Successivamente all'inserimento del Curriculum Vitae potrai in qualsiasi momento modificarlo, e conseguentemente salvarlo nuovamente. I tuoi dati, quindi, saranno salvati sul sito di Poste Italiane.